Babys müssen gewickelt werden. So ist das nun mal, wie Millionen von Eltern bestätigen können. Oder etwa nicht? Geht es nach der Expertin Deanne Carson sollen Eltern ihre Babys vor dem Wickeln nämlich um Erlaubnis bitten. Wie bitte?

Sexualexperin Deanne Carson regt derzeit in sämtlichen Eltern-, Baby- und Kindforen auf: Sie forderte kürzlich von Eltern, dass diese ihr Kind um Erlaubnis bitten sollen, bevor sie dieses wickeln. Natürlich, Babys können noch nicht sprechen und sagen: „Ja Mama, bitte wechsel meine Windel“, doch man soll dem Kind einfach ein wenig Raum geben und auf die Körpersprache warten und Augenkontakt herstellen. Dann würde man die Antwort des Kindes schon ablesen können, so Carson.

Worum es wirklich geht

Mit dieser Forderung zog sie sich natürlich umgehend den Ärger und Spott der Elterngemeinde im Internet zu. „Ich bin sprachlos“, so ein Twitter-User umgehend nach der Veröffentlichung des Gesprächs auf ABC. Natürlich, erst einmal klingt die Idee total absurd, doch worauf die Expertin eigentlich hinaus will, ist, der Respekt vor dem Körper des Kindes und das Grundrecht jedes Menschen, selbst zu bestimmen, wer den eigenen Körper berühren darf. Und eben darum, dass auch Eltern Grenzen kennenlernen müssen. Das mag zwar bei einem Thema wie Windel wechseln noch nicht ganz durchführbar sein, doch der Ansatz ist vielleicht doch gar nicht so absurd, wie er im ersten Moment klingen mag.