Seit nunmehr zehn Jahren laden Dirk Stermann und Christoph Grissemann zu "Willkommen Österreich". Das Jubiläum wird am Dienstagabend im ORF selbstverständlich groß gefeiert.

"DIE. lange NACHT" feiert das Jubiläum der beliebten ORF-Late-Night-Show: Zum Auftakt der Geburtstagsfeierlichkeiten gibt es um 22.00 Uhr in ORF eins eine 80-minütige Spezialausgabe von "Willkommen Österreich". Als erste Gratulanten im Studio begrüßen Stermann und Grissemann die Sängerin Ina Müller und der Kriminalpsychologe Thomas Müller. Während letzterer als Profiler die Sendung analysieren und entscheiden wird, ob sie bedenkenlos weiter ausgestrahlt werden kann, wird Ina Müller mit den beiden Moderatoren über das Leben als TV-Host plaudern und den beiden auf den Zahn fühlen. Außerdem warten noch einige Geburtstagsüberraschungen auf Stermann und Grissemann.

© ORF Christoph Grissemann und Dirk Stermann als Fernsehköche Andi und Alex in ihrer Version von "Frisch gekocht"

Um 23.25 Uhr gibt es dann in "Willkommen Österreich Spezial 'Guten Morgen'" ein Wiedersehen mit den beliebtesten Parodien von Stermann und Grissemann. Seit Jahren schlüpfen die beiden in die verschiedensten Rollen und haben damit Klassiker der österreichischen Unterhaltung geschaffen. Ob als Fernsehköche Andi und Alex in ihrer Version von "Frisch gekocht" oder als besonders dynamisches "Soko Donau"-Duo - die kleinen Filmchen sind Highlights jeder Sendung. Einer, der nicht fehlen darf: unser geliebter Ex-Präsident. In seinem Sinne ein energetisches "Guten Morgen" in "DIE.NACHT".

© ORF Christoph Grissemann als Bundespräsident und Dirk Stermann als Margit

Gleich danach um 0.20 Uhr steht mit "Willkommen Österreich - Wie alles begann" nochmals die erste Ausgabe aus dem Jahr 2007 auf dem Programm. Begonnen hat der lange Weg am 31. Mai 2007. Damals war noch Angst das bestimmende Thema und das Studio erinnerte noch an ein düsteres Wohnzimmer mit eigenwilligen Bewohnern. Stermann und Grissemann führen durch diese Premiere, die kaum noch an die Sendung von heute erinnert. Eine spannende Reise in die unkonventionelle Vergangenheit. Thema der ersten Sendung: Angst vor Verbrechen, Studiogäste waren Josef Hader und Hofrat Max Edelbacher (ehem. Leiter des Wiener Sicherheitsbüros).

© ORF/Günther Pichlkostner Christoph Grissemann und Dirk Stermann im Jahr 2007

Ab 0.55 Uhr gibt es bei "Gags, Gags, Gags - Highlights aus Willkommen Österreich" die schönsten Momente, die schönsten Gäste und die Highlights der Highlights aus den letzten zehn Jahren.