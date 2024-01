Willem Dafoe enthüllt seinen Hollywood-Stern

Großer Andrang auf Hollywoods "Walk of Fame": Vor jubelnden Fans hat Schauspieler Willem Dafoe am Montag seinen Stern auf dem berühmten Gehsteig enthüllt. Im Blitzlichtgewitter der Fotografen ging der 68-Jährige strahlend auf der Plakette zu Boden und küsste den Stern.

Als Kind in einer Kleinstadt in Wisconsin hätte er sich so eine Ehre nie vorstellen können, schaute der Schauspieler zurück. Er liebe es einfach, Teil der Film-Community zu sein, Geschichten zu erzählen und Menschen dadurch zu verbinden, schwärmte Dafoe über seinen Beruf.

Erst am Vortag hatte Dafoe bei der Vergabe der Golden Globes mitgefeiert. Für seine Rolle als größenwahnsinniger Wissenschafter in dem skurrilen Märchen "Poor Things" war er für einen Nebenrollen-Globe nominiert.

Zu der "Walk of Fame"-Feier brachte Dafoe zahlreiche Freunde und Kollegen mit, darunter Patricia Arquette, Mark Ruffalo, Pedro Pascal und den deutschen Regisseur Wim Wenders. Auch seine Ehefrau, die italienische Filmemacherin Giada Colagrande, war dabei.

Dafoe hat mehr als hundert Filme gedreht, darunter "Platoon", "Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit" und "Spider-Man". Zuletzt spielte er in Filmen wie "Nightmare Alley", "Inside", "Asteroid City" und "Poor Things" mit.