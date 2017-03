Ein wilder Elefant hat in Südnepal einen 18-jährigen Mann getötet. Wie die örtliche Polizei am Mittwoch bestätigte, kam es am Dienstagabend beim Dorf Ranipur in der Nähe des Bardiya-Nationalparks zu dem Zwischenfall. Demnach attackierte der Elefant den Mann, als dieser versuchte, ihn davon abzuhalten, Pflanzen auf einem Feld zu zerstören.

"Wir haben ein Team aus fünf Polizisten zu dem Ort geschickt, nachdem die Anrainer uns alarmiert hatten", sagte der leitende Polizist Gagan Soni. "Als sie eintrafen, war der Mann aber schon tot."

In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Zusammenstöße zwischen Menschen und wilden Tieren in Nepal. Vor zwei Monaten tötete eine Herde wilder Elefanten in der gleichen Gegend eine 31-jährige Frau, als sie sich in ihr Dorf verirrt hatten. Auch Nashörner und verschiedene Raubkatzen gerieten immer wieder in von Menschen besiedeltes Gebiet - mit teilweise tödlichen Folgen.

Die Konflikte entstehen in der Regel, wenn menschliche Siedlungen und die für die Tiere reservierten Nationalparks zu nah beieinander liegen und Tier oder Mensch sich in das Territorium des jeweils anderen verirren.