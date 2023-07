"Wiener Zeitung": "Verneigen uns vor unseren Lesern"

Die "Wiener Zeitung" ist heute, Freitag, ein letztes Mal als gedruckte Tageszeitung erschienen. Damit geht auf Basis einer Gesetzesänderung der schwarz-grünen Bundesregierung eine 320-jährige Geschichte zu Ende. Thomas Seifert war zuletzt mit Judith Belfkih mit der interimistische Leitung der Redaktion betraut. Im APA-Gespräch spart er nicht mit Kritik an der Medienpolitik und gibt einen Einblick in die letzte Ausgabe der "Wiener Zeitung".

APA: Die "Wiener Zeitung" erscheint nun zum letzten Mal als gedruckte Tageszeitung. Wie konnte es soweit kommen und was empfinden Sie dabei?

Thomas Seifert: 320 Jahre Zeitungsgeschichte finden ein jähes Ende. Ich fühle eine Mischung aus Wut, Wehmut und Trauer. Wut über die Medienpolitik, weil die Zeitung im Besitz der Republik ist und man nicht versucht hat, für dieses traditionsreiche Blatt einen Käufer zu finden. Dafür mache ich Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und die Mediensprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, verantwortlich. Ich habe es bereits im "Standard" als medienpolitischen Vandalenakt kulturloser Barbaren bezeichnet. Ich wiederhole es auch jederzeit. Man würde auch nicht auf die Idee kommen, die Lipizzaner zum Leberkäseschlachter zu schicken.

APA: Worauf hat man für die letzte Ausgabe speziell Wert gelegt?

Seifert: Die letzte Ausgabe ist von Nostalgie getragen. Wir erinnern an die lange Geschichte der Zeitung, erinnern daran, was uns so wichtig war: Politikberichterstattung, das Feuilleton. Wir erinnern daran, dass die "Wiener Zeitung" nach dem "Standard" die zweite Zeitung war, die online gegangen ist. Wir verneigen uns vor allem vor den Leserinnen und Lesern. Es gab eine enge Verbindung zu vielen von ihnen. Die Zeitung war manchmal etwas quer, aber viele schätzen es, wenn es etwas abseits des Mainstreams gibt, das auch den Intellekt fordert.

APA: Die "Wiener Zeitung" wird als nicht tagesaktuelles Onlinemedium und Journalismusausbildungsstätte fortgeführt. Wie stufen Sie das ein?

Seifert: Das ist für mich schwer zu beantworten, weil ich in diese Projekte und deren Planung nicht eingebunden wurde. Die Chefredaktion der "Wiener Zeitung" - so schwer es auch zu glauben ist - hatte mit diesen Dingen nichts zu tun.

APA: Dutzende Journalistinnen und Journalisten werden gekündigt. Können Sie einschätzen, wie es für sie weitergeht?

Seifert: Das ist eine gute Frage, die ich mir auch selber stelle. Ich selbst verlasse die "Wiener Zeitung". Wir wissen alle, dass die Medienbranche in einer sehr schwierigen Situation ist. Wir stehen hier vor der Druckerei Herold, wo nicht mehr lange Zeitungen durch die Druckmaschine laufen. Hier geht eine Ära zu Ende. Die Digitalisierung hat ihre Vorteile, das ist unleugbar. Trotzdem wissen wir, dass Zeitungen nach wie vor von gewissen Leserschichten angenommen werden.

APA: Was bleibt von der "Wiener Zeitung"?

Seifert: Von der "Wiener Zeitung" bleibt, dass sie bis zuletzt standhaft war. Man hat in diese letzte Ausgabe Herzblut gesteckt. Es wurde bis zuletzt um Formulierungen gerungen. Wenn wir nicht enden wollen wie Orbanistan - sprich Ungarn -, dann müssen wir dafür sorgen, dass in dieser Republik Qualitätsmedien eine gute Zukunft haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass das heute der Fall ist. Denken Sie an die Inseratenkorruptionsaffäre, es gibt hier laufende Verfahren. Man soll auch nicht vergessen, dass im Aufsichtsrat der "Wiener Zeitung" beispielsweise Werner Suppan sitzt, der Verfahrensanwalt der ÖVP. Wir brauchen eine Entpolitisierung der Aufsichtsräte - auch im ORF. Öffentlich-rechtliche Medien haben eine tragende Rolle, vor allem wenn die privaten Medien unter enormen Druck stehen. Wir brauchen in der Medienförderung ein Umdenken. Wir müssen weg von der Inseratenvergabe nach Gutsherrenart, hin zu einer wirklichen Qualitätsförderung nach Inhalten und nicht Auflagenzahlen.

