"Wiener Zeitung": RSF und AEJ appellieren an Abgeordnete

Reporter ohne Grenzen Österreich (RSF) und die Vereinigung der Europajournalistinnen und Europajournalisten (AEJ) haben sich mit einem Appell an die Abgeordneten im Nationalrat gewandt. Sie fordern, dem geplanten Gesetz zur "Wiener Zeitung" nicht zuzustimmen und sich für eine Neufassung in Kooperation mit der Redaktion der "Wiener Zeitung" und Expertinnen und Experten einzusetzen.

Das geplante Gesetz sieht vor, dass die älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt künftig primär online erscheint, worin Kritiker ein "Sterben auf Raten" sehen. Zudem soll die journalistische Aus- und Weiterbildung im Rahmen eines "Media Hub Austria" ausgebaut werden. Der "Media Hub" sei eine "gefährliche Konstruktion", heißt es im Appell. "Das Bundeskanzleramt als Eigentümervertreter könnte über den Geschäftsführer direkten Einfluss auf die Lehrinhalte ausüben. Das wäre ein in Demokratien höchst fragwürdiges Modell." Zudem würden bestehende Aus- und Weiterbildungsstätten an den Rand gedrängt. Mit ihrem Einsatz für die "Wiener Zeitung" sind RSF und AEJ nicht allein. So sieht eine von vielen Größen aus diversen Branchen unterstützte Petition eine 18-monatige Übergangszeit vor, in der ein neues Modell zur Fortführung der Zeitung entwickelt werden soll.

Am Dienstag war das geplante Gesetz zur "Wiener Zeitung" Thema im Verfassungsausschuss im Nationalrat. Die NEOS brachten einen Entschließungsantrag ein. Sie fordern einen gänzlich neuen Gesetzesentwurf, der die republikseigene Zeitung in die politische und finanzielle Unabhängigkeit führt. Auch die SPÖ sprach sich laut Parlamentskorrespondenz für ein adäquates Finanzierungsmodell der Tageszeitung aus. Kurt Egger, Mediensprecher der ÖVP, zeigte sich verwundert, warum man einem Printmedium nachtrauere. Mit der Begleitung in eine digitale Zukunft sichere man den Erhalt der "Wiener Zeitung", meinte er. Der Entschließungsantrag wurde vertagt.