Wiener Wettlokal-Gast attackierte Mann mit Holzlatte

Mit äußerster Brutalität ist Montagvormittag in Wien-Meidling der Gast eines Wettlokals auf einen 29-Jährigen losgegangen. Warum der 36-Jährige den Mann attackiert hat, ist völlig unklar. Plötzlich ging der Ältere auf den Jüngeren mit Fäusten los. Als der 29-Jährige hinfiel und dabei eine Holzverkleidung abriss, schnappte sich der 36-Jährige die Holzlatte und schlug auf den Kontrahenten ein.

Dabei drosch der 36-Jährige vor allem auf den Kopf und auf das Gesicht des jüngeren Mannes ein. Dieser erlitt eine Nasenfraktur und Rissquetschwunden auf der Stirn und am Hinterkopf sowie Abwehrverletzungen an den Fingern. Nach der Attacke ergriff der Mann die Flucht. Da der 36-Jährige in dem Lokal schon des öfteren wegen aggressiven Verhaltens aufgefallen war, konnte er rasch ausgeforscht werden.

Die Polizei hat den Angreifer mit Unterstützung der Spezialeinheit WEGA in seinem Wohnhaus in Favoriten festgenommen. Er war zur absichtlichen schweren Körperverletzung geständig.