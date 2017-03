Wiener U-Bahn-Linie U4: Teilsperre an zwei Wochenenden im April

Die Sanierungsarbeiten an der Wiener U-Bahn-Linie U4 gehen weiter: An zwei Wochenenden im April, von 15. bis 17. April und von 29. April bis 1. Mai, fährt die U4 wegen des Einbaus neuer Weichen im Streckenbereich zwischen Spittelau und Roßauer Lände nur zwischen Hütteldorf und Schottenring, gaben die Wiener Linien in einer Aussendung am Mittwoch bekannt.

Damit die Fahrgäste weiterhin vom Schottenring Richtung Heiligenstadt kommen, fährt die Ersatzstraßenbahnlinie E4 auf der Strecke der Linie D nach Nußdorf. Auch der D-Wagen fährt während der Dauer der Bauarbeiten über den Kai und unterstützt somit die Ersatzlinie. Mit den Linien E4 und D stehe somit am Wochenende tagsüber alle fünf Minuten eine Straßenbahn zwischen Schottenring und Nußdorf zur Verfügung, wurde in der Aussendung versprochen.

Trotz der abgeschlossenen Sanierung des westlichen Streckenabschnitts befinden sich die Wiener Linien nach wie vor mitten in den Arbeiten zur Modernisierung der U4. Der Großteil der Arbeiten findet im laufenden Betrieb statt, dennoch kommt es in den nächsten Jahren immer wieder zu Einschränkungen in einzelnen Streckenabschnitten bzw. Stationen. In der Station Friedensbrücke beginnt etwa im Laufe des Jahres die wechselseitige Sanierung der Bahnsteige. Die U4-Großsanierung läuft noch bis 2024.

Die grüne Linie steht immer wieder wegen ihrer Störungsanfälligkeit in der Kritik. Auch Mittwochfrüh kam es laut Wiener Linien zwischen 5.00 Uhr und 5.30 Uhr zu einer kurzen Beeinträchtigung auf der U4-Strecke: Wegen eines Gleisschadens im Haltestellenbereich Spittelau fuhr die U-Bahnlinie nur zwischen Hütteldorf und Friedensbrücke. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Schwedenplatz und Heiligenstadt wurde eingerichtet.