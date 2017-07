Wiener Märkte: SPÖ verteidigt "temporäre Maßnahme"

Die SPÖ hat am Montag einmal mehr das Aus der Verabreichungsplätze für neue Wiener Marktstände verteidigt. Dies sei eine "temporäre Maßnahme zum Schutz des Lebensmittelhandels", meinte Gemeinderat Erich Valentin per Aussendung. Man arbeite an einer neuen Marktordnung und werde dazu Gespräche mit allen Beteiligten führen, versprach er.

"Der Lebensmittelhandel wurde auf unseren Märkten in der letzten Zeit massiv zurückgedrängt. Hier will die Stadt eingreifen und die Rahmenbedingungen für einen gesunden Lebensmittelhandel auf den Märkten sicherstellen", begründete Valentin nach einem Protestfrühstück einiger Standler das Vorgehen gegen "Fressmeilen". Es sei in den vergangenen Jahren zu einem Wildwuchs an augenscheinlichen "Gastroständen" auf den Märkten gekommen, viele Standler hätten das System unterwandert, es wurden "durch die Hintertüre" mehr Verabreichungsstände betrieben als gesetzlich erlaubt, verwies er auf die aktuelle Marktordnung. Daher habe man die "Notbremse" gezogen.