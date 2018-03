Im Bemühen, beim Schottentor in der Wiener Innenstadt doch noch in eine anfahrende Straßenbahn einzusteigen, ist ein 60-Jähriger in der Nacht auf Samstag gegen eine Garnitur der Linie 43 gelaufen.

Der Mann blieb zwar auf den Beinen, zog sich aber eine Platzwunde an der Stirn zu. Laut Polizei konnten an der Tramway "keine Beschädigungen wahrgenommen werden".