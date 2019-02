Vor nicht einmal zwei Wochen kam ein Bub bei einem Verkehrsunfall in Wien ums Leben. Nun ist erneut ein Kind verunfallt: Ein Neunjähriger wurde von einem Pkw übersehen. Der Schüler hatte allerdings Glück im Unglück. Der Vorfall ging glimpflich aus.

Beim Rechtsabbiegen in die Linzer Straße in Wien-Penzing hat ein 45-jähriger Autofahrer Montagfrüh beim Gruschaplatz einen Buben übersehen, der über die Straße zu einer Tramway gelaufen war. Der Neunjährige wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht am Bein verletzt, berichtete die Polizei am Dienstag.

Während das Kind medizinisch versorgt wurde, wies sich dessen Vater mit einem Führerschein aus, den er vor einiger Zeit als gestohlen gemeldet hatte. Offenbar dürfte er diesen wieder gefunden, es aber nicht bei der Verkehrsbehörde angegeben haben. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger wurde er deswegen angezeigt.