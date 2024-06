Wiener Gruber ist neuer Präsident der ICE-Liga

Die Vertreter der ICE Hockey League haben im Zuge einer Generalversammlung mit Alexander Gruber einen neuen Präsidenten gewählt. Der einzig eingebrachte Wahlvorschlag mit dem Wiener (63) an der Spitze wurde am Dienstag in Salzburg einstimmig angenommen. Gruber ist damit für vier Jahre in dieser Funktion gewählt. Er folgt dem Grazer Jochen Pildner-Steinburg nach, der die Liga in den letzten vier Jahren als Präsident angeführt hat.

Der Rechtsanwalt und ehemalige WEV-Stürmer fungierte seit der Gründung der Liga als Mitglied der Rechtskommission und war außerdem einige Jahre als Vizepräsident des Österreichischen Eishockeyverbandes tätig. "Gemeinsam mit meinen Präsidiumskollegen, den Clubs und der Liga-Organisation wollen wir den erfolgreich eingeschlagenen Weg der letzten Jahre fortsetzen", erklärte Gruber.

"Wir sehen uns als Vertreter einer internationalen Liga und versuchen alle bestehenden Märkte weiter zu stärken", meinte der Wiener, der auch einen internen Diskurs ankündigte. Es gelte, Einigkeit zu wahren und die Liga "noch sichtbarer" zu machen.

An Grubers Seite übernahmen Rene Dimter (Red Bull), Johannes Schwaiger (KAC), Erich Falkensteiner (Pustertal) und Viktor Szelig (Fehervar) die Funktion der Vizepräsidenten. Karl Safron wurde ob seiner Verdienste zum Ehrenpräsidenten der ICE Hockey League ernannt. Der 74-jährige Kärntner war einer der Liga-Gründerväter im Jahr 2000, ab 2009 Präsident und bis zuletzt in unterschiedlichen Funktionen Teil des Präsidiums.