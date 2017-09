Der 2004 ins Leben gerufene Wettbewerb hat sich in den letzten Jahren zum größten Fotomarathon der Welt entwickelt - über 1.500 Teilnehmer werden auch heuer wieder dazu in der Messe Wien erwartet. Wir verlosen 20 Startplätze!

Bei diesem etwas unkonventionellen Fotowettbewerb müssen die Teilnehmer in den unterschiedlichen Bewerben (Einzel, Kreativ und Jugend) die zwölf vorgegebenen Themen in der richtigen Reihenfolge innerhalb von maximal zwölf Stunden fotografieren. Die Ausnahme bildet der in diesem Jahr neue Handy-Bewerb: mit der eigens dafür entwickelten App können die Themen auch in einer beliebigen Reihenfolge abgelichtet und sogar bearbeitet werden. Und es gewinnt übrigens nicht der Schnellste, sondern derjenige, der die Themen am besten und kreativsten umsetzt.

Auf einen Blick

Wiener Fotomarathon 2017

Sonntag, 24. September 2017 | 9:00 - 21:00 Uhr

(Startnummernausgabe ab 7:30 Uhr)

Messe Wien, Foyer A

1020 Wien, Messeplatz 1

Alle weiteren Infos unter fotomarathon.at