Wiener Ex-Stadträtin Frauenberger legt im Jänner Mandat zurück

Wiens Ex-Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) wird mehr als ein halbes Jahr nach ihrem Rücktritt als Ressortchefin ihr Gemeinderatsmandat zurücklegen. Im Jänner übergibt sie ihren Abgeordnetensitz an Stephan Auer-Stüger, wie sie am Montag auf Instagram postete. Laut Rathausklub hört Frauenberger auch als Bezirksparteivorsitzende in Margareten auf.

Grund für den Rückzug ist der Umstand, dass die langjährige Stadträtin - zuerst für Integration, zuletzt für Gesundheit und Soziales - mit Februar die alleinige Geschäftsführung des Dachverbands Wiener Sozialeinrichtungen übernimmt. Seit Dezember übt sie - gewissermaßen als Übergangsphase - die Führungstätigkeit bereits an der Seite von Eva Maria Luger aus. Letztere scheidet Ende Jänner allerdings aus dem Dachverband aus.