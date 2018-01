Wiener Ballsaison: Rekordausgaben von 139 Millionen Euro erwartet

Die Ballsaison in Wien kommt nach dem Jahreswechsel nun so richtig in Schwung. Das freut die Betriebe. Denn die Wirtschaftskammer erwartet einen Ausgabenrekord von 139 Millionen Euro, wie Markus Grießler, Spartenobmann der Tourismus- und Freizeitwirtschaft, am Mittwoch per Aussendung prognostizierte. Durchschnittlich lässt jeder Gast 275 Euro pro Ballbesuch springen - fünf Euro mehr als 2016/17.

Die Gesamtausgaben in der heurigen Saison werden um acht Millionen Euro über jenen des Vorjahres liegen. Freuen dürfen sich die Ballveranstalter wohl auch über einen Besucherrekord. Die Kammer rechnet mit 505.000 Personen.