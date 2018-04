Die Sozial-, Gesundheits- und Frauenstadträtin Sandra Frauenberger möchte der nächsten Stadtregierung nicht mehr angehören.

"Ich bin eine große Kämpferin und habe in den letzten Jahren viel ausgehalten, aber in den letzten Wochen ist es so persönlich geworden, dass ich daran zu kauen gehabt habe", sagt die Wiener Sozial-, Gesundheits- und Frauenstadträtin Sandra Frauenberger.

© APA/HANS KLAUS TECHT Sandra Frauenberger zieht einen Schlussstrich

Sie habe sich gefragt, wann die Grenze überschritten ist und befand: "In den letzten 14 Tagen war sie deutlich überschritten. Bei mir ist der Punkt erreicht: So will ich nicht." Sie meint damit die anhaltende und teilweise sehr persönliche Kritik, besonders im Zusammenhang mit dem Krankenhaus Nord und den Ausgaben für eine "energetische Reinigung" des Spitals um 95.000 Euro. Frauenberger will der nächsten Wiener Stadtregierung nicht mehr angehören, ihre Arbeit aber bis zum 24. Mai – dem Tag der Amtsübergabe von Bürgermeister Michael Häupl an Michael Ludwig – fortsetzen und für eine ordentliche Übergabe sorgen. Sie habe dies am Dienstag "in einem sehr guten Gespräch" dem Wiener SPÖ-Vorsitzenden Michael Ludwig mitgeteilt, sagte sie zu News.