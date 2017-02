Derzeit wird über eine Umbenennung des Heldenplatzes debattiert. Seit 2013 existiert ein Bericht der Kulturabteilung der Stadt Wien, der bei etlichen Straßennahmen Kritik anmeldet. News.at fragte nach, welche Namen als "Fälle mit intensivem Diskussionsbedarf" bezeichnet werden und ob Namensänderungen geplant sind.

In dem Forschungsbericht der Stadt Wien "Straßennamen Wiens seit 1860 als 'Politische Erinnerungsorte'" setzte sich das Team rund um den Historiker Oliver Rathkolb zum Ziel, die Benennung von Verkehrsflächen und Parks nach Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens kritisch und im zeithistorischen Kontext zu analysieren. Dabei fallen 28 Straßennamen unter die "Gruppe A", die einen "intensiven Diskussionsbedarf" aufweist. Betroffen sind Straßennamen, die nach Personen benannt sind, die "offensiv und nachhaltig antisemitische Einstellungen bzw. andere gruppenbezogenen menschenfeindlichen Vorurteile vertreten haben".

Die 28 problematischsten Fälle

Dazu zählen folgende Straßen, die nach Politikern benannt wurden: Dr.-Karl-Lueger-Platz (benannt seit 1926 nach Karl Lueger), Dr.-Karl-Lueger-Brücke, Wilhelm-Neusser-Park (benannt seit 2001 nach Wilhelm Neusser), Josef-Schlesinger-Straße (benannt seit 1901 nach Josef Schlesinger), Leopold-Kunschak-Platz (benannt seit 1971 nach Leopold Kunschak). Auffallend ist, dass die Umbenennung des Wilhelm-Neusser-Parks erst im Jahr 2001 stattgefunden hat.

© Bwag/Wikimedia Der Dr.-Karl-Lueger-Platz mit dem Monument für Karl Lueger

Neben politischen Persönlichkeiten sehen die Autoren des Berichts auch einige Namensgebungen aus den Bereichen Sport, Geistlichkeit, Militär, Wissenschaft, Musik, Literatur, Pädagogik und Wirtschaft als fragwürdig an.

Zusatztafeln statt Namensänderung

An der kritischen Sichtweise auf gewisse Straßennamen in Wien hat sich seit der Erscheinung des Berichts 2013 nichts geändert, heißt es aus dem Büro des Wiener Stadtrats Andreas Mailath-Pokorny. Die Liste sei nach wie vor aktuell und verjährt nicht. Keiner der Namen wurde bisher geändert. Das hat einerseits pragmatische Gründe wie den Aufwand, der mit einer Adressänderung verbunden wäre. Andererseits will man die Geschichte nicht beschönigen - und dazu würden sowohl die hellen als auch die dunklen Seiten der Stadt gehören. Allerdings sollen die problematischsten 28 Straßennamen aus "Gruppe A" mit erklärenden Zusatztafeln versehen werden. 14 solcher Tafeln hängen schon, unter anderem am Dr.-Karl-Lueger-Platz und in der Wiesingerstraße.

"Die Texte werden zusammen mit Historikern erarbeitet", wurde aus dem Büro des Wiener Stadtrats mitgeteilt. Die Schwierigkeit bestehe darin, trotz der Kürze der Texte darzulegen, warum diejenige Persönlichkeit überhaupt einen Straßennamen erhalten hat und welche Aspekte im Leben der Person problematisch sind. Eine zweite Tranche der Tafeln befinde sich bereits in Arbeit. Bis Ende des Jahres sollen dann alle 28 umstrittenen Straßennahmen eine Zusatztafel bekommen haben.

Vom "Heldenplatz" zum "Republikplatz"?

Für Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny ist der Vorschlag nach der Umbenennung des Heldenplatzes zumindest diskussionswürdig. Laut Büro des Stadtrats sollen Historiker in die Diskussion miteinbezogen werden. Da der Platz als Repräsentationsort der Republik genutzt und nächstes Jahr das Jubiläum der Republikgründung begangen werde, stelle sich die Frage, ob man ihn nicht gleich danach benennen soll - also wird vielleicht aus dem "Heldenplatz" ein "Republikplatz"?

Auch wenn der Name noch reine Spekulation ist, sieht Mailath-Pokorny in der Diskussion um den Namen die Chance, den über das Jahr gesehen wenig genutzten Platz künftig neu zu bespielen beziehungsweise eine inhaltliche Neuausrichtung anzudenken.

Die Liste der problematischen "Gruppe A"-Straßennamen