Reibungslos ins Konzert. So klappt der Einlass zum Ed Sheeran Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Ed Sheeran möchte verhindern, dass Kartenwiederverkäufer sich an Fans bereichern, indem sie Tickets zu überhöhten Preisen vertreiben. Deshalb sind die Konzertkarten mit dem Namen des Käufers versehen. Hier finden Sie Infos für Ihren Konzertbesuch:

Was muss ich für einen reibungslosen Einlass beachten?

Nur der Name des Konzertbesuchers auf der Karte in Verbindung mit einem Ausweis mit Namen, Geburtsdatum und Foto ermöglicht den Einlass ins Stadion.

Muss der Name der Begleitperson(en) auf den Karten sein?

Nein, der Name des Käufers - der sich ausweisen muss - reicht, wenn die Begleitpersonen mit ihm gemeinsam ins Stadion gehen. Der Kartenbesitzer wurde krank/ist verhindert.

Kann mit der Karte jemand anders das Konzert besuchen?

Ja, aber das Ticket muss an der Kasse des Ernst-Happel- Stadions umpersonalisiert -also mit neuem Namen versehen -werden. Die Bearbeitungsgebühr dafür beträgt fünf Euro pro Ticket, die in bar zu bezahlen sind. Dafür muss man Folgendes vorlegen: die Originalbuchungsbestätigung, eine Ausweiskopie des Käufers, einen Lichtbildausweis des neuen Konzertbesuchers. Die Karten können beim Ernst-Happel-Stadion an den Konzerttagen (7. und 8.8.) ab zwölf Uhr an den Kassen 1 bis 4 und 13 bis 16 umpersonalisiert werden.



Darf ich Getränke o. Ä. mit ins Stadion nehmen?

Nein, es gibt im Stadion eine Trinkwasserstelle, wo kostenlos Wasser ausgegeben wird. Getränkeflaschen werden beim Eingang abgenommen, ebenso Regenschirme, Fahnen oder Ähnliches. Von der Mitnahme großer Rucksäcke oder Taschen wird ebenso abgeraten.

Wie komme ich am besten hin?

Wegen der Eingangskontrollen wird es Wartezeiten geben und eine frühzeitige Anreise empfohlen. Aufgrund der begrenzten Parkplätze beim Stadion reist man am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln an: U2 bis Station "Stadion" oder U3 bis Station "Schlachthausgasse".

