Das einstige Flugfeld in Aspern, das dank künstlichem Gewässer inzwischen als "Seestadt" firmiert, ist das größte Stadtentwicklungsgebiet Wiens. Bald wird dort die nächste Tranche an Wohnungen errichtet. Sie werden nordöstlich des Sees, unmittelbar an der U2 gebaut, wie Wohnbaustadtrat Michael Ludwig in einer Pressekonferenz mit Bürgermeister Michael Häupl am Dienstag ankündigte.

Das neue Quartier nennt sich "Am Seebogen". 1.120 Wohnungen sollen dort entstehen, 860 davon gefördert. Unter anderem werden - gemäß dem vor nicht allzu langer Zeit gefassten Beschluss, wieder solche zu bauen - rund 120 Gemeindewohnungen geschaffen.

Der Errichtungsbeginn der zweiten Wohnbauetappe in Aspern ist für Herbst 2018, die Fertigstellung für 2020 avisiert. Insgesamt sollen auf dem ehemaligen Flugplatz bis 2028 rund 10.500 Wohnungen gebaut werden, wobei laut Rathaus-Angaben eine Investitionssumme von insgesamt 5 Mrd. Euro veranschlagt wird.