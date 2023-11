20.000 demonstrierten in Wien bei Lichtermeer für Geiseln

Laut Mitorganisator Daniel Landau haben über 20.000 Menschen Donnerstagabend am Lichtermeer am Wiener Heldenplatz teilgenommen, um für die Freilassung der Hamas-Geiseln sowie gegen Antisemitismus, Terror, Gewalt und Hass zu demonstrieren. Die Polizei machte zur Teilnehmerzahl gegenüber der APA keine Angaben. Vorkommnisse gab es laut Polizei keine.

"Ich möchte diese Veranstaltung nicht offiziell beginnen, ohne dass der Botschafter 'meines' Israel - auch wenn ich nicht israelischer Staatsbürger bin - hier wäre", sagte Landau ganz zu Beginn. Also wies er in der Einleitung auf die 220 neben der Rednerbühne platzierten Stühle hin, die für die von der Hamas Entführten standen, sowie deren Bilder, die auf einen Trakt der Hofburg projiziert waren.

Befürchtungen über etwaige Störaktionen bis hin zu Anschlägen entgegnete Landau mit positivem Denken. Es könnten Leute nicht hier sein, weil sie sich fürchteten, sagte er. Doch er sei der Meinung, die Sorgen seien unbegründet, "denn der Terror darf nicht gewinnen. Er wird nicht gewinnen. Niemals."

Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, verglich die Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center, den islamistischen Anschlägen in Paris im November 2015 sowie mit dem Attentat auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo im Jänner desselben Jahres. "Es war das grausamste Massaker an Jüdinnen und Juden, das die Welt nach 1945 gesehen hat.", so Deutsch. "Hier gibt es keinen Kontext: Es sind Verbrechen der grausamsten Art."

"Sie alle zeigen, dass wir für eine offene Gesellschaft einstehen, eine liberale Demokratie", sagte er zu den Kundgebungsteilnehmern. "Es ist die Aufgabe von uns allen, von jedem Menschen auf dieser Welt, auf die Befreiung der Geiseln zu drängen."

Der designierte Botschafter Israels in Österreich, David Roet, dankte Mitorganisator Landau: "Sie haben eine inspirierende Arbeit geleistet", meinte er. Der Heldenplatz, auf dem das Lichtermeer stattfand, erinnere ihn an die dunkelsten Kapitel der Geschichte. Doch "ich erkläre, dass 'Nie wieder' jetzt ist, 'Nie wieder' gilt für alle'".

Kritik übte Roet an UNO-Generalsekretär António Guterres: "Wir sind tief entsetzt über den Generalsekretär der Vereinten Nationen." Vor kurzem habe dieser "beide Seiten verurteilt" und Israel und die Hamas gleichgesetzt.