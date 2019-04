Wien, Wien, nur Du allein

Wien ist anders. Wissen wir. Damit das auch Nicht-Wiener verstehen, gibt es jetzt Erklärgrafiken. Besonders leiwande, versteht sich von selbst.

Bei welcher Gelegenheit echte Wiener das Tanzbein schwingen, was passieren muss, damit sie zu laufen beginnen und was sie in Wahrheit hören wollen, wenn sie die Frage "Wie geht's? stellen. Dazu noch das eigentümliche Verhalten in der Wiener U-Bahn und an Fußgängerübergängen. All das zeigt, dass die Uhren in Wien einfach ein wenig anders ticken.

Das mag man gut finden, muss man aber natürlich nicht. Gerade im restlichen Österreich werden die Eigenheiten der Wiener gerne mit einem Kopfschütteln quittiert. Wir Wiener sind uns jedoch zumindest in einem einig: Leiwand ist es in Wien. Warum das so ist? Das zeigen die Grafiken von Clemens Ettenauer (Herausgeber), der in dem Buch "Wien in 200 leiwanden Grafiken" die Welt der Bundeshauptstadt ein Stück weit erklärt.

WIE MAN EINEN ECHTEN WIENER ERKENNT

1. Der Wiener bei der Ampel

© Holzbaum Verlag

2. Die Wiener und der Sport

© Holzbaum Verlag

3. Die Wiener U-Bahn

© Holzbaum Verlag

4. Ein Anruf bei der Krankenkasse

© Holzbaum Verlag

5. Der Wiener und die Sachertorte

© Holzbaum Verlag

6. Die Wiener und die Sprache

© Holzbaum Verlag

7. Der Wiener und der Walzer

© Holzbaum Verlag

8. Der Wiener und der "Augustin"

© Holzbaum Verlag

9. Der Wiener beim Smalltalk

© Holzbaum Verlag

10. Der Wiener in den Öffis

© Holzbaum Verlag

11. Der Wiener und sein Döner

© Holzbaum Verlag

12. Die Instinkte des Wieners

© Holzbaum Verlag

13. Der Wiener und seine Lesekultur

© Holzbaum Verlag





Und weil's so fein war, gibt's gleich noch mehr leiwande Grafiken ...

DIE WIENER - EIN ERKLÄRUNGSVERSUCH IN 10 AKTEN

Wie die Wiener Zeit in der Natur verbringen, welche Religion sie huldigen und welche Gesprächsthemen Sommer und Winter beherrschen. Dazu noch das eigentümliche Verhältnis zur Sachertorte, das richtige Gebaren am Würstlstand oder die besondere Gefühlswelt des ersten Bezirks. Noch mehr "Wien in leiwanden Grafiken".

1. Wiener und ihre Religionen

© Holzbaum Verlag

2. Wiener Würstelstände

© Holzbaum Verlag

3. Wiener und der erste Bezirk

© Holzbaum Verlag

4. Wiener und der Opernball

© Holzbaum Verlag

5. Wiener und die U-Bahn

© Holzbaum Verlag

6. Wiener Praterbesuche

© Holzbaum Verlag

7. Wiener Suderthemen

© Holzbaum Verlag

8. Wiener und die Natur

© Holzbaum Verlag

9. Wiener und die Sachertorte

© Holzbaum Verlag

10. Wiener und das Wetter

© Holzbaum Verlag

