Auch wenn jene Österreicher, die außerhalb Wiens wohnen, gerne über die Bundeshauptstadt schimpfen, so ist sie doch eine der lebenswertesten Städte der Welt. Auch in der neuesten Mercer-Studie, die Wien vor Zürich und München auf Platz eins sieht. Was sagen Sie? Was ist toll an Wien – und was nicht?

Bereits zum insgesamt neunten Mal kann Wien auftrumpfen in der Mercer-Studie, die die lebenswertesten Städte der Welt kürt. Die heimische Hauptstadt siegt erneut vor Zürich. Der Grund für die hohe Attraktivität Wiens sieht die Studie vor allem in der öffentlichen Daseinsversorgung: Gesundheitsversorgung, Müllentsorgung, Schulen sowie die Öffis erhielten die volle Punktezahl. Auch die niedrige Kriminalität spielt eine Rolle ebenso wie bundesweite Faktoren wie die politische Stabilität im Land, die Polizei und internationale Beziehungen. Der Wohnungsmarkt und die Verfügbarkeit von Konsumgütern erhielten ebenfalls Bestnoten.

Unter den Top-Ten finden sich im Ranking 2018 - wie schon in den Vorjahren - mehrheitlich europäische Citys. Auf den Plätzen sechs bis zehn liegen Düsseldorf, Frankfurt, Genf, Kopenhagen und Basel. Daneben sind Neuseeland mit Auckland (2), Kanada mit Vancouver (5) und Australien mit Sydney (10) vertreten. Das Schlusslicht bildet 2018 erneut die irakische Hauptstadt Bagdad.

Klima und Straßenverkehr bemängelt

Doch trotz des Sieges gibt es in Wien auch Verbesserungspotenzial: Vor allem in den Bereichen Klima und Straßenverkehr. Und auch die geringe Anzahl der direkten Flugverbindungen wurde bemängelt. Auch bei anderen Studien konnte Wien bereits immer wieder Top-Ergebnisse in Punkte Lebensqualität einfahren.

Darum finde ich Wien super Das gefällt mir an der Bundeshauptstadt am besten: Der öffentliche Verkehr

Dass ich mich sicher fühle (wenig Kriminalität)

Die Nahversorgung

Das Flair und die Gemütlichkeit

Die Kaffeehäuser

Die Kinderbetreuung/Kinderversorgung/Schulen, etc.

Die Sauberkeit

Das kulturelle Angebot

Die Gesundheitsversorgung

