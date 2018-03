Gerhard Pürstl, Landespolizeipräsident von Wien, erklärt im ZIB-2-Interview, dass der Messerattacke in Wien kein islamistischer Hintergrund des afghanischen Täters zugrunde liegt.

Ein 23-jähriger Verdächtiger hat am Donnerstag gestanden, am Mittwochabend binnen 30 Minuten zwei Messer-Attacken auf vier Passanten in Wien-Leopoldstadt verübt zu haben. In der Praterstraße hatte er eine Familie angegriffen, am Praterstern dann einen 20-jährigen Bekannten. Der Zustand des Familienvaters war weiterhin kritisch, Mutter, Tochter sowie der 20-Jährige sind außer Lebensgefahr.