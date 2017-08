Polizei-Vizepräsident Karl Mahrer geht in Wien für Sebastian Kurz ins Rennen. Er will als "wirklicher Wiener" auch politisch für "Sicherheit" kämpfen.

THEMEN:

Der Wiener Stadtparteichef Gernot Blümel stellte am Freitagvormittag, seine Top-10 für die Liste der Wiener ÖVP vor.

1 Karl Mahrer, B.A.

2 Dr. Maria Theresia Niss, MBA

3 Karl Nehammer, MSc

4 Mag. Maria Smodics-Neumann

5 Mag. Martin Engelberg

6 Mag. Romana Deckenbacher

7 Nico Marchetti

8 Elisabeth Wolff, BAA

9 Jürgen Tarbauer

10 Mag. Christina Schlosser

Wien ist sicher, aber ...

Keiner der Kandidaten saß bis dato im Nationalrat. Die Liste solle eine Mischung "aus Erfahrung und Erneuerung" darstellen, so Blümel.

Als Nummer 1 geht General Karl Mahrer für ÖVP-Chef Sebastian Kurz ins Rennen. Mahrer selbst freute sich "riesig, dass ich hier stehen darf" und bezeichnete sich bei der Gelegenheit als "wirklicher Wiener", der "hier geboren und aufgewachsen" sei.

Der Wiener Polizei-Vizepräsident setzt inhaltlich aufs Thema Sicherheit. "Aufgrund seines Engagements, seiner Profession und seiner Erfahrung beinahe der logische Spitzenkandidat für Wien ist“, so Blümel.

Mahrer selbst erklärte, mitwirken und sich dafür einsetzen zu wollen, das Sicherheitsgefühl der Österreicherinnen und Österreicher wieder zu heben. „Nach 43 Jahren Polizeiarbeit - vom Streifenpolizisten bis zum General - bringe ich ein gewisses Gespür mit, worum es in dieser Stadt beim Thema Sicherheit geht.“

"Wien ist sicher", betonte Mahrer am Freitag. Man müsse allerdings auch "Probleme erkennen". Schließlich habe sich - "nicht zuletzt durch die Migrationskrise" - viel verändert. Details dazu führte Mahrer nicht aus.



Es muss "cool sein", Verantwortung zu übernehmen

Auf Platz 2 folgt Therese Niss, die als Bundesvorsitzende der Jungen Industrie und als Vorstandsmitglied der Mitterbauer Beteiligungs-AG „die Prototypin für Wirtschaftsstandort und Industrie“ darstelle, so Blümel. Sie wird sich auf Digitalisierung und Innovation fokussieren. "Auch Digitalisierung müsse man vom Kindergarten an als Chance sehen und es müsse wieder „cool sein“, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen", sagt Niss.

» Prototyp eines Intellektuellen «

Dahinter folgen Wiens ÖAAB-Vorsitzender Karl Nehammer und die Textilunternehmerin Maria Smodics-Neumann, die auch Spartenobfrau für Gewerbe und Handwerk in der Wiener Wirtschaftskammer ist. An fünfter Stelle findet sich mit Martin Engelberg "der Prototyp eines Intellektuellen", wie Blümel den Psychoanalytiker und Funktionär der Israelitischen Kultusgemeinde nannte.

Blümel rechnet damit, dass die ersten vier Kandidaten jedenfalls ein fixes Ticket ins Parlament haben, wie er am Rande der Pressekonferenz sagte. Sehr gute Chancen auf ein Grundmandat rechnet sich die ÖVP diesmal im Regionalwahlkreis Süd-West (Hietzing, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Liesing) sowie Nord-West (Ottakring, Hernals, Währing, Döbling) aus. Dort stehen die schwarzen Nationalratsabgeordneten Wolfgang Gerstl und Andreas Ottenschläger an der Spitze der jeweiligen Liste.