Die deutsche Schlagersängerin Helene Fischer kann ihre drei verbliebenen Konzerte nach zwei Ausfällen in der Wiener Stadthalle absolvieren.

Die LS Konzertagentur teilte am Donnerstagabend mit, dass die 33-Jährige morgen, Freitag, ihre Tournee fortsetzen wird. Die Auftritte am Dienstag und Mittwoch musste Fischer auf ärztliches Anraten hin absagen.

Fischer hatte bereits in der Vorwoche fünf Auftritte in Berlin wegen eines akuten Infekts absagen müssen. Für die ausgefallenen Wien-Konzerte gibt es derzeit noch keinen Ersatztermin. Die Veranstalter gaben an, dass eine finale Information zu eventuellen Ersatzterminen für die beiden ausgefallenen Wien-Shows und die fünf Konzerte in Berlin folgt im Laufe der kommenden Woche folgen wird.

Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten für eventuell neue Termine ihre Gültigkeit oder können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Im Sommer gibt Fischer ein Open-Air-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion, das am 11. Juli über die Bühne gehen wird.