"Manchmal weiß ich nicht: Bin ich ein Mensch oder ein Wiener?": Heute hätte die österreichische Schauspiellegende Helmut Qualtinger ihren 90. Geburtstag gefeiert. Biograf Georg Biron verrät uns deshalb sechs Hotspots, die ganz eng mit der "grantigen Instanz" von Wien verbunden sind.

Wenn die österreichische Seele Zehen hat, dann gibt es wohl niemanden, der heftiger und zugleich zielgenauer auf selbige getreten ist als Helmut Qualtinger (1928-1986). Mit dem Mitläufer "Der Herr Karl" brannte sich Qualtinger in die Gemüter der Nation und sorgte für Empörungswellen. Aber auch Begeisterung. Fünf Jahre nach dem Erscheinen 1961 war die Platte ein Verkaufshit. Aber welche Orte sind es in Wien, die so eng mit Helmut Qualtinger verbunden sind?

A - 1010 Wien, Milchgasse 1: Das "Gutruf" war in den 60ern und 70ern ein legendärer Künstlertreff und das Stammlokal von Helmut Qualtinger B - 1010 Wien, Burgring 5/Maria-Theresien-Platz, Maria-Theresien-Denkmal: Das war sein liebster Platz zum Meditieren C - 1010 Wien, Schönlaterngasse 5, Heiligenkreuzerhof: Hier lebte Helmut Qualtinger von 1975 bis zu seinem Tod 1986 D - 1190 Wien, Daringergasse 19-22, "Helmut Qualtinger Hof": Hinter dieser Adresse steckt ein ehemaliger "Promi-Gemeindebau". Hier wohnte Helmut Qualtinger in den 1960ern E - 1090 Wien, Porzellangasse 19: Ab 1980 war das "Schauspielhaus" die künstlerische Heimat von Helmut Qualtinger, in der Nähe von Kolingasse 19, wo er im "Studio der Hochschulen" ab 1947 spielte. F - 1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 234: Die letzte Station ist sein Ehrengrab am Zentralfriedhof (Gruppe 33 G, Nr. 73). Eine Büste von Alfred Hrdlicka erinnert an den vermutlich authentischsten Wiener.

Bühnenabende im Oktober zu Ehren einer Kultfigur

Biograf Georg Biron veranstaltet im Oktober (14., 15., 21. und 22. Oktober 2018) vier Bühnenabende zu Ehren von Helmut Qualtinger. Mit dabei sind Künstler von Burg- und Volkstheater. Tickets dafür sind noch erhältlich unter: (01) 533 24 34 bzw. www.culturall.com