Ein gutes Dutzend Forstarbeiter der MA 49 und zwei Kräne rückten gestern aus, um die Wiener auf die Weihnachtszeit einzustimmen: Der heurige Christbaum wurde auf dem Rathausplatz aufgestellt. Die Fichte aus Oberkärnten wurde aber schon beim Aufstellen kritisiert: „Zerrupft“ und „mager“ schaue sie aus, so die Kritiker. Was finden Sie?

© APA/Fohringer

Gestern, Dienstag, wurde die 150 Jahre alte Fichte mithilfe eines Sattelschleppers aus der Gemeinde Metnitz in Oberkärnten nach Wien transportiert, am Rathausplatz aufgestellt und wartet nun auf ihre Schmückung. "Er ist sicher der schönste Baum in ganz Oberkärnten", begründete MA 49-Forstdirektor Andreas Januskovecz die Auswahl. Dabei wäre es gar nicht so leicht, den richtigen Baum für die Bundeshauptstadt zu wählen, denn dieser habe gewisse Voraussetzungen zu erfüllen: "In erster Linie muss er den Wienerinnen und Wienern gefallen, das ist das Allerwichtigste".

© APA/Fohringer

Zu "mager" und "zerrupft"

Doch ob er dieses Jahr letzteres Kriterium erfüllt, scheint fraglich. Zu „mager“ und „zerrupft“ sei der Baum, meldeten sich umgehend erste Kritiker. Darum soll der Baum bis zu seiner feierlichen Eröffnung am 17. November um 17.30 Uhr durch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sowie Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser noch durch zusätzliche Äste „aufgehübscht“ werden. Was sagen Sie? Muss der Baum noch hübscher gemacht werden? Ist er wirklich zu mager für die WienerInnen und Wiener?

Was sagen Sie? Ist der Christbaum wirklich zu "zerrupft"? Ja. Eine Schande. Da hätte man schon einen schöneren Baum finden können.

Nein, der ist doch schön, der Baum. Die Natur ist eben nicht perfekt.

Ich bin überhaupt dagegen, dass dafür ein Baum gefällt werden muss. abstimmen Ergebnisse anzeigen