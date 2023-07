Wien und Bern schließen sich europäischem Luftraumschutz an

Österreich und die Schweiz wollen (heute) Donnerstag bei einem trilateralen Treffen mit Deutschland eine Absichtserklärung zum europäischen Luftraum-Verteidigungssystem "European Sky Shield" unterzeichnen. Nach Österreich hatte am Dienstag auch die Schweiz angekündigt, sich der Initiative anzuschließen. An dem Treffen in Bern nehmen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und ihre Amtskollegen aus der Schweiz und Deutschland, Viola Amherd, und Boris Pistorius, teil.

Dem Vorschlag des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz zu einem "European Sky Shield" haben sich neben Deutschland bisher 16 weitere NATO-Länder sowie der NATO-Beitrittskandidat Schweden angeschlossen. Frankreich, Italien und Polen gehören nicht dazu. Paris stößt sich daran, dass für das Projekt auch Technologie aus Israel und den USA eingekauft werden soll.