Wieder Vorfall mit Israel-Flagge vor dem Linzer Rathaus

Bereits zum dritten Mal ist am Sonntag die Israel-Flagge vor dem Alten Rathaus in Linz heruntergerissen worden, bestätigte Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter am Montag Medienberichte. Zwei 20-Jährige wurden wenig später gestellt. Die beiden - laut Polizei alkoholisierte Österreicher ohne Migrationshintergrund - werden angezeigt. Die Fahne wurde nicht beschädigt.

Als der Portier des Rathauses in der Früh die Fahne aufzog, kamen die jungen Männer vorbei und flegelten ihn an. Nachdem der Stadtmitarbeiter wieder ins Gebäude gegangen war, rissen sie die Flagge herunter. Da die Polizei nach zwei ähnlichen Vorfällen in der jüngsten Vergangenheit bereits verstärkt patrouillierte, waren sie rasch geschnappt. Sie gaben an, es sei ihnen nicht recht, dass die Flagge vor dem Rathaus aufgehängt werde.