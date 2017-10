Wieder tote Flüchtlinge aus Mittelmeer geborgen

Bei der Flucht über das Mittelmeer sind wieder Migranten ums Leben gekommen. Die drei Leichen seien am Mittwoch zusammen mit etwa 760 Überlebenden mit einem Schiff der italienischen Küstenwache im sizilianischen Catania angekommen, twitterte das UN-Flüchtlingswerk UNHCR. Die drei Menschen seien bei schlechtem Wetter auf dem Meer ertrunken.

Nach einem Abkommen mit Libyen hat sich die Zahl der ankommenden Migranten in Italien extrem verringert. Die Ankünfte in Europa zu reduzieren ohne jedoch sichere Fluchtwege zu schaffen, sei "moralisch unakzeptabel", schrieb UNHCR. Im Bürgerkriegsland Libyen, wo die meisten Migranten ablegen, herrschen in vielen Lagern menschenunwürdige Zustände. In diesem Jahre kamen bisher mehr als 2.600 Menschen im Mittelmeer auf der Flucht nach Europa ums Leben.