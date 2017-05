0In Mexiko gelten mehr als 30.000 Menschen als vermisst. Drogenkartelle und Verbrechersyndikate lassen immer wieder unliebsame Zeugen verschwinden. Von Behörden fühlen sich die Angehörigen allein gelassen. Sie suchen auf eigene Faust nach ihren Söhnen und Töchtern.

Von Horacio fehlt seit mehr als zwei Jahren jede Spur. "Drei Leute haben ihn entführt, in unserem Dorf San Miguel Hila", sagt seine Mutter Sandra Alfaro Cruz. "Sie haben ihn in ein Auto gestoßen und sind verschwunden." 18 Jahre war Horacio damals alt, die Ermittlungen sind im Sande verlaufen. "Ich fordere, dass die Regierung etwas tut. Dass die Behörden sich wirklich darum bemühen, meinen Sohn zu finden."

In Mexiko gelten mehr als 30.000 Menschen als vermisst. Kriminelle Organisationen verschleppen und töten immer wieder. Die Fälle werden nur selten aufgeklärt. "Das Verschwinden von Menschen in weiten Teilen Mexikos hat ein kritisches Niveau erreicht", heißt es in einem Bericht der Interamerikanischen Menschenrechtskommission (Cidh).

Häufig dürften die Vermissten tot sein. Doch die Angehörigen quält vor allem die Ungewissheit. Der prominenteste Fall ist jener der 43 Studenten von Ayotzinapa. Die jungen Männer wurden im September 2014 von der Polizei verschleppt und vermutlich einer Verbrecherbande übergeben. Ihr Schicksal ist bis heute unklar.

Weil sie den Behörden nicht vertrauen, suchen Menschen in ganz Mexiko selbst nach ihren Angehörigen. Dabei machen sie immer wieder grausige Entdeckungen. Zuletzt fanden Familienmitglieder von Entführungsopfern im Bundesstaat Veracruz mehr als 250 verscharrte Schädel.

"Veracruz ist ein riesiges Massengrab. Über Jahre hinweg hat das organisierte Verbrechen Menschen getötet und verschwinden lassen - mit Duldung der Behörden", sagt der neue Staatsanwalt Jorge Winckler. "Wenn alle Massengräber im Bundesstaat geöffnet sind, wird es das größte Massengrab Mexikos sein, vielleicht eines der größten der Welt."

Immer wieder werden in Mexiko Massengräber entdeckt. Auf der Suche nach den Studenten von Ayotzinapa wurden zahlreiche Leichenteile gefunden. Allerdings handelte es sich dabei nicht um die jungen Männer - und die Gräber wurden wieder zugeschüttet. "Ganz Mexiko ist ein Massengrab", sagt der Pater und prominente Menschenrechtsaktivist Alejandro Solalinde. Auch in den Bundesstaaten Chihuahua, Morelos und Tamaulipas suchen Familien auf eigene Faust nach ihren Liebsten.

Von den Behörden erhoffen sich die Angehörigen wenig Hilfe. Lucia de los Angeles sucht mit der Gruppe Colectivo Solecito in Veracruz nach ihrem Sohn Guillermo. Der damals 29-Jährige wurde 2013 verschleppt. Seither: Kein Lebenszeichen - keine Lösegeldforderung. "Bei den Ermittlungen der örtlichen Staatsanwaltschaft gibt es auch keine Fortschritte - das ist pure Bürokratie", sagt De los Angeles.

Häufig fühlen sich die Angehörigen von den Sicherheitskräften sogar gegängelt. Bei Demonstrationen im Bundesstaat Coahuila sollen Soldaten und Geheimdienstmitarbeiter kürzlich Fotos gemacht und Teilnehmer befragt haben. Damit würden die Familienmitglieder von Vermissten eingeschüchtert, teilte die "Bewegung für unsere Verschwundenen in Mexiko" mit.

Die Angehörigen von Verschleppten müssen sogar selbst um ihr Leben fürchten. Vor zwei Wochen wurde die Menschenrechtsaktivistin Miriam Rodríguez Martinez in San Fernando im Bundesstaat Tamaulipas vor ihrem Haus erschossen. Sie vertrat rund 600 Familien von Verschleppten in der Region.

Der Sohn von Alfredo Morales wurde in Chiapas im Süden verschleppt. Kurz darauf tauchte die Leiche des 13-Jährigen auf. Seine Mörder hatten den Buben mit einem Kopfschuss getötet. "Vielleicht waren es die paramilitärischen Gruppen. Sie arbeiten mit der Polizei zusammen", sagt Morales. "Es gibt dort Konflikte um Ländereien, bestimmt hatte es etwas damit zu tun."

Trotz Einschüchterungen, Behördenwillkür und Enttäuschungen - die Angehörigen der Vermissten setzen ihre Suche fort. Sie können nicht anders. Der Sohn von Marisel Alvarado verschwand 2011 im Bundesstaat Nuevo Leon im Norden des Landes. Seitdem sucht die 52-Jährige nach Cesar: "Ich liebe ihn und ich werde ihn finden."