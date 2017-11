Wie reich sind die britischen Royals wirklich? Die Diskussion um das Vermögen der Königsfamilie ist neu entfacht. Der Grund: Die "Paradise Papers". Diese Dokumente enthüllen, dass Stars und Politiker wie zum Beispiel U2-Sänger Bono, ihr Vermögen in Steueroasen angelegt haben. Nun soll auch Queen Elizabeth II. in dem Steuerskandal verwickelt sein. Diese Papiere regen zu Spekulationen an: Wie viel Geld haben die Queen, Prinz William, Herzogin Kate und Co. eigentlich?