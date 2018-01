Wie ist man als Bachelor erfolgreich? Einer, der es wissen muss: Sebastian Pannek. Der 31-Jährige nimmt 2017 selbst an der Kuppelshow teil und findet in Clea-Lacy Juhn seine Auserwählte. Heuer wird ein anderer Rosenkavalier sein Glück in Sachen Liebe versuchen. Bevor die neue Staffel anfängt, hat Sebastian noch ein paar Tipps für seinen Nachfolger: "Er sollte darauf achten, dass er sich nicht verbiegen lässt. Er sollte trotz der Kameras und trotz der extremen Situationen versuchen, er selbst zu bleiben", erklärt das Männermodel.