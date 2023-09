WHO gibt Multiple-Sklerose-Patienten weltweit Hoffnung

Angst als ständiger Begleiter

Die Symptome tauchen oft ohne Vorankündigung auf, verschwinden dann einfach wieder, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder stärker oder in Kombination mit anderen Begleiterscheinungen zurückzukommen. Für MS-Erkrankte ist die Angst vor dem nächsten Schub ein ständiger Begleiter, da die Auswirkungen die Lebensqualität der Betroffenen massiv beeinträchtigen. Dazu kommt, dass der Verlauf der Krankheit nicht vorhersehbar ist und sich bei jedem Patienten unterschiedlich äußert.

Umso erfreulicher ist es, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO Ende Juli 2023 erstmals drei MS-Medikamente in ihre Liste der unentbehrlichen Arzneimittel (WHO Model List of Essential Medicines) aufgenommen hat. Cladribin, Glatirameracetat und Rituximab helfen alle bei der Verzögerung und/oder Verlangsamung der Krankheit.

„Damit wurde eine wichtige Lücke angesichts der großen globalen Belastung durch MS geschlossen“, konstatiert die Österreichische Multiple Sklerose Gesellschaft (ÖMSG). „Die Aufnahme dieser MS-Medikamente in die Liste der Behandlungsoptionen für Multiple Sklerose zielt darauf ab, den Zugang zu Behandlungen für Menschen mit MS auf der ganzen Welt zu erleichtern.“ Was wiederum zu einer höheren Therapiesicherheit für die Betroffenen führt.

Entscheidender Vorteil in der Verabreichung

Cladribin hat in den vergangenen Jahren hat verstärkt Beachtung im Einsatz zur Behandlung von MS gefunden. Der Arzneistoff wirkt, indem er bestimmte Zellen des Immunsystems unterdrückt, wodurch die Entzündungen im zentralen Nervensystem reduziert werden und das Fortschreiten der Krankheit verlangsamt wird.

Als weiterer Pluspunkt kann die einfache Einnahme verbucht werden: Bei Cladribin handelt es sich um eine Immunrekonstitutionstherapie in Tablettenform – im Gegensatz zu vielen anderen MS-Behandlungen, wo die Verabreichung von Medikamenten durch Injektionen oder Infusionen erfolgt. Dies macht die Anwendung für Patienten bequemer und senkt die Hemmschwellen bei Betroffenen, die beispielsweise an Trypanophobie, der Angst vor Spritzen und Nadeln, leiden.

Vielversprechende Studien

Cladribin zeigt in klinischen Langzeitstudien vielversprechende Ergebnisse bei der Reduzierung der Schubraten und der Verminderung der Behinderungsprogression. Dies birgt für viele Menschen mit MS die Chance, dass sie eine bessere Lebensqualität erreichen und ihre Unabhängigkeit länger aufrechterhalten können. Aktuelle Studie deuten zudem auf eine positive Langzeitwirksamkeit hin, die über die letzte Behandlungsphase hinaus anhält. Die Daten zeigen auch, dass Patienten nicht nur von der positiven Wirkung von Cladribin auf Schubrate und Krankheitsverlauf profitieren, sondern gleichzeitig auch eine adäquate Immunantwort auf Impfungen ausbilden können. Der Familienplanung steht die Therapie mittelfristig nicht im Wege, auch wenn es zu bedenken gilt, dass Cladribin während einer Schwangerschaft und der Stillzeit nicht eingenommen werden darf.

Welche Therapie schlussendlich die richtige für den jeweiligen Patienten ist, muss durch medizinisches Fachpersonal festgestellt werden, das diese Entscheidung unter anderem auf Basis der Expanded Disability Status Scale (ein Skalensystem zur systematischen Erfassung der Behinderung von Patienten, die an MS leiden) trifft.