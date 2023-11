Seit 1995 wird in Roggenreith, in der Destillerie der Familie Haider Whisky hergestellt. Damit ist der Waldvietrler Familienbetrieb die 1. Whiskydestillerie Österreichs. Jasmin Haider-Stadler hat den Betrieb 2016 ihrer Eltern Monika und Johann Haider übernommen. Zuvor absolvierte Sie das Studium der Kommunikationswissenschaften an der Uni Wien und machte eine Ausbildung als Destillateurin.

Warum wurde die Destillerie Haider gegründet?

Österreich ist kein klassisches Whiskyland. Wie kam es also, dass sich die Familie vor mehr als 25 Jahren dazu entschloss Kornbrand in edler Form - nämlich als Whisky - herzustellen? "Das war damals – völlig unromantisch - eine rein wirtschaftliche Entscheidung" sagt Jasmin Haider-Stadler im Gespräch mit news.at.

» Unser Whisky hat eingeschlagen wie eine Bombe «

Die Landwirtschaft sei zu klein gewesen und die Familie wollte sich etwas dazuverdienen. Ihre Chance dazu sah die Familie im Jahr 1995, als Österreich der EU beitrat. Ursprünglich sei die Whisky-Brennerei ursprünglich als reiner Ab-Hof-Verkauf geplant gewesen. "Aber es dann eingeschlagen wie eine Bombe. Im ersten Jahr als wir den Whisky hatten, waren wir extrem schnell ausverkauft und es besuchten uns schon 100 Autobusse, die sich die Schau-Brennerei anschauen wollten", berichtet Haider-Stadler.

© Destillerie Haider

Welcher Whisky wird weltweit am meisten verkauft?

Während der Waldviertler Whisky vor allem in Österreich und Deutschland gefragt ist, kommt der größte Konkurrent aus Indien. Tatsächlich stammen laut Forbes-Liste 13 der 25 meistverkauften Whisky-Marken aus Indien. Die am meisten konsumierte Whisky-Marke der Welt wird ebenfalls in Indien produziert und heißt "McDowell's".

Interessant: Im Jahr 2020 war es übrigens das erste Mal, dass diese Marke den Spitzenplatz einnimmt. Mehrere Jahre lang beherrschte "Officer's Choice", einen weiter indischen Whisky, den Marktanteil.

Woher kommt Whisky eigentlich?

"Hier streiten die Schotten und Iren schon lange", sagt die junge Whisky-Expertin und schmunzelt. Es sei aber davon auszugehen, dass es irische Mönche waren, die Whisky erfunden haben. Konkret soll der irische Schutzpatron Saint Patrick, der die Insel christianisierte, die Kunst des Destillierens aus den Mittelmeerländern auf die Insel gebracht hat. Die erste schriftliche Aufzeichnung mit einer Urkunde von Bruder John Cor aus dem Jahr 1494, auf der ein Kauf von Gerste zur Whisky-Produktion verbrieft wurde, stammt allerdings aus Schottland.

Whisky oder Whiskey - welche Schreibweise ist richtig?

Beide stimmen. Es komme nämlich auf die Herkunft an. Bei der Schreibweise geht es grundsätzlich um die Unterscheidung von schottischem und irischem Whisky. Doch es gibt keine global geregelte Buchstabierung. Die Schotten jedenfalls schreiben es ohne "e" und die Iren mit "e". Die Faustregel lautet: Whisky aus Ländern ohne E (Scotland, Canada, Japan, Austria) wird ohne E geschrieben, Whiskey aus Ländern mit E (UnitEd StatEs, IrEland) mit.

Frauen und Whisky - passt das zusammen?

Ja! Nichtsdestotrotz gilt Whisky immer noch als Männergetränk. Frauen wie Jasmin Haider-Stadler kratzen jedoch fleißig an diesem Image."Dieses Klischee, das der 50-Jähriger Mann im Ledersessel sitzt und ein Glas Whisky trinkt, ist in der Szene längst nicht mehr verbreitet", erklärt die Whisky-Expertin. In Schottlands Whiskyindustrie gebe es schon viele Master-Blenderinnen.

© Destillerie Haider

Sie tragen eine große Verantwortung. Denn Master Blender sind es, die dafür sorgen, dass jede Flasche einer Whisky-Abfüllung über Jahre den gleichen Geschmack aufweist und den typischen Charakter der Destillerie in sich trägt. "Frauen haben eine bessere Sensorik als Männer", ergänzt Jasmin Haider-Stadler. Sie sieht Frauen definitiv als neue Zielgruppe des klassischen Macho-Getränks.

Besonderheiten des heimischen Whiskys

Der Unterschied zwischen schottischen und österreichischem Whisky liegt in der Herstellungsart. Während in der Destillerie Haider mit einer Ganzkornmaische mit Roggen gearbeitet wird, setzt Schottland auf Gerste. Zudem wird dort das Getreide geläutert, bevor es destiliert wird.

Erklärung: Unter Läutern versteht man das Prinzip das Getreide in Fest Flüssige Bestandteile zu trennen. Den feste n Rückstand nennt man Treber und wird als Viehfutter verwendet. Der Rest geht dann zum Brennen in die Brennblase.

Zur Lagerung (mindestens 3 Jahre) setzt man hierzulande auf die österreichische Eiche. Die Fässer werden - im Gegensatz zu Schottland - nicht wiederverwendet. "Wir wollten immer indivudell sein, ein neues Produkt kreieren und keinesfalls eine schottische Kopie sein", betont Jasmin Haider-Stadler.

Was ist ein guter Whisky?

Darauf antwortet die Expertin ganz spontan: "Der Whisky, der schmeckt!" Es sei so ein vielfältiges, komplexes Getränk, dass eine eindeutige Antwort schwierig sei. Jeder Whisky erhält seine Grundaromen durch die Herstellung und Lagerung. Allein die Möglichkeiten der unterschiedlichen Getreidesorten von Mais, über Gerste, Roggen , Dinkel bis hin zu Hafer würden eine extrem breite Palette bieten. Tipp: Einfach durchtesten. Aber in Maßen!

© Destillerie Haider

Kann Whisky schlecht werden?

Nein. Ungeöffnete Destillate verderben nicht. Sie werden nicht zu Essig wie Bier oder Wein. Somit ist der Inhalt einer ungeöffneten Flasche Whisky stets genießbar. Wer eine geöffnete Flasche mehrere Jahre im Regal stehen hat, muss damit rechnen, dass Aromen verloren gehen. Trinken könne man ihn trotzdem noch - auf Grund des hohen Alkoholgehalts.

Wie trinkt man Whisky richtig?

Das Wichtigste gleich zu beginn: Whisky sollte man niemals mit Eis trinken! Er sollte stattdessen immer auf Zimmertemperatur aus einem Nosing-Glas (tulpenförmiges Glas) getrunken werden. Die bekannten Tumbler-Whisky-Gläser (gerades Glas) sollten nur für Bourbon verwendet werden.

So trinkt man Whisky: Einschenken, kurz stehen lassen, das Glas vorsichtig drehen und vor dem ersten Schluck einmal drüberriechen. "Whisky ist ein sehr komplexes Getränk, mit den Eiswürfeln können die Aromen nicht mehr so wahrgenommen werden", erklärt die Expertin. Übrigens: Wer seinen hochprozentigen Whisky mit Wasser verdünnen will: Ein Tropfen genügt!

Wie benützt man Whisky Steine?

Für die einen sind sie ein unverzichtbares Hilfsmittel, für die anderen nutzloser Schnickschnack – Whisky-Kühlsteine spalten die Gemüter. Es handelt sich dabei um kleine Granitsteine. Diese gibt man für mehrere Stunden ins Gefrierfach. Danach dienen sie zum Kühlen des Whiskys ohne die Spirituose zu verwässern. Fazit der österreichischen Whisky-Expertin: "Nein danke, ich bin Verfechterin des puren Genusses."

Welches Essen passt zu Whisky?

Hier lautet die Devise: Gleiches mit gleichem kombinieren. Klassische Whisky-Aromen können Kaffee-, Karamell-, Nougat- oder Haselnussnoten haben Daher: Whisky passt sehr gut zum Süßspeisen. Etwa zu einem Schokoladenmousse oder Äpfel, die in einer Marinade aus Whisky, Honig und Ingwer eingelegt werden (ca. 2 Stunden) und in danach in diesem Saft gedämpft werden. Beides am besten mit kaltem Schlagobers servieren.

Wie viel kostet der teuerste Whisky der Welt?

Im Herbst 2019 erzielte eine 0,75-Liter-Flasche aus der Abfüllung "The Macallan 1926 Fine and Rare" einen Preis von kapp 1,5 Millionen Pfund (rund 1,73 Mio Euro). Der Whisky stammt aus einem legendären Fass, das vor 100 Jahren abgefüllt wurde. Für Liebhaber soll es der "heilige Gral" sein.

Übrigens: Wurde Anfang 2021 wieder eine Flasche aus dem selben Fass versteigert. Diese Mal ging sie für eine Million Pfund (rund 1, 26 Mio. Euro) unter den Hammer. Der Rekordpreis aus dem Jahr 2019 konnte damit nicht übertroffen werden.

Welche ist die älteste Whiskey-Destillerie der Welt?

Wieder einmal haben die Iren, die Nase vorn. Die erste Aufzeichnung über eine lizenzierte Brennerei stammt aus dem Jahr 1608. In County Antrim, Nordirland, erhielt die örtliche Destillerie von König James I. die Lizenz, Whiskey zu brennen.

Kann man Whisky als Medizin verwenden?

"Ursprünglich war es einmal so gedacht, heute würde ich das nicht mehr empfehlen", schmunzelt die Waldviertler-Whisky-Kennerin.

Der medizinische-Charakter des Getränks bot früher sogar ein besonderes Schlupfloch: Während den Jahren der Prohibition in Amerika von 1920 bis 1933 gab es eine Ausnahmeregelung. Whiskey wurde als Medikament eingestuft und durfte von einem Arzt verschrieben und über eine Apotheke verkauft werden. Zufälligerweise wuchs die Apothekenkette Walgreens in diesem Zeitraum von ehemals 20 auf rund 400 Filialen.