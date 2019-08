Auf die Abkühlung der letzten Tage, folgt nun wieder eine Hitzewelle. Vor allem am Samstag soll es laut Meteorologen wieder sommerlich heiß werden, mit bis zu 36 Grad.

Drittheißester Sommer möglich

2019 wird einer der heißesten Sommer der 253-jährigen Messgeschichte, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Ende Juli berichtete. "Ein Platz unter den fünf heißesten Sommern ist ziemlich sicher", sagte ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik. Damit es Platz 6 wird, müsste der August um 2,7 Grad zu kalt ausfallen. Ähnlich kühl sei ein August zuletzt im Jahr 1976 gewesen. "Selbst wenn der August ganz durchschnittlich verläuft, also im Bereich der Klimaperiode 1981 bis 2010 liegt, dann ist der drittheißeste Sommer der Messgeschichte möglich", sagte Orlik.

So wird das Wochenende

Und jetzt legt der Sommer noch einmal ein Schäufchen nach: Am Wochenende werden wieder hohe Temperaturen erwartet, die uns ins Schwitzen bringen.

Bereits am Freitag klettern die Temperaturen nach oben. Laut Prognose ist es verbreitet sonnig und nahezu wolkenlos. Die Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit ist gering, lediglich von den Hohen Tauern über Osttirol bis nach Oberkärnten kann es regnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 26 bis 33 Grad.

Am Samstag hat die Hitzewelle ihren Höhepunkt. Die Meteorologen sagen heiße Höchstwerte von bis zu 36 Grad vorher. Zu örtlichen Gewittern kann es am Nachmittag über den Bergen und im Westen, später auch im Norden, kommen. In der Nacht bringen Gewitter und Regenschauer dann im Norden und Osten sowie entlang der Alpennordseite ein wenig Abkühlung. Der Wind weht allerdings nur schwach. In der Früh soll es zwischen 15 bis 20 Grad warm werden, die Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost erreichen voraussichtlich 28 bis 36 Grad, wie die ZAMG mitteilt.

Der Sonntag startet etwas kühler: Einzelne Regenwolken können sich in der Früh im Bergland teilweise noch halten. Tagsüber setzt sich in ganz Österreich die Sonne wieder durch und die Tageshöchsttemperaturen klettern erneut auf sommerliche 27 bis 32 Grad.

Meteorologen rechnen erst am Dienstag wieder mit einem Temperatureinbruch beziehungsweise einer Abkühlung.