Es wird wieder heiß: Laut Meteorologen stehen die bislang wärmsten Tage des Jahres an. Am Donnerstag und Freitag steigen die Temperaturen aufgrund von Hoch "Ursel" zum ersten Mal in diesem Jahr auf bis zu 30 Grad, wie der Wetterdienst "Ubimet" berichtet.

Donnerstag am wärmsten

Das Hoch "Ursel" bringt mit Föhn und viel Sonnenschein zum ersten Mal im Jahr 2017 einen richtigen Vorgeschmack auf den Sommer. Die Höchstwerte steigen verbreitet auf 24 bis 29 Grad, stellenweise sind sogar 30 Grad möglich. "Die heißesten Pflaster befinden sich im Bereich von Kufstein über Salzburg bis nach Waidhofen an der Ybbs", sagt "Ubimet"-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Hier treibe der Südföhn die Temperaturen am weitesten nach oben. Der erste 30er könnte in diesem Jahr ein paar Tage früher als im Vorjahr fallen, damals wurden am 22. Mai in Salzburg 32,5 Grad erreicht. Am Donnerstagabend kündigen erste Gewitter im Norden Vorarlbergs und Tirols allerdings bereits die Wetterumstellung an.

Zwiespältiges Wetter am Freitag

Nach Osten zu steht der vorläufige Höhepunkt des Sommerwetters am Freitag bevor, dann sind auch im burgenländischen Seewinkel, oder im Weinviertel Höchstwerte um die 30 Grad möglich. Dazu gibt es viel Sonnenschein und somit noch einmal idales Badewetter. Ganz im Westen ist es mit dem Sommer hingegen wieder vorbei, die Temperaturen gehen mit Regenschauern und Gewittern im Tagesverlauf deutlich zurück. Meist kommen die Temperaturen nicht mehr über 14 bis 25 Grad hinaus. In der Nacht auf Samstag schaffen es ein paar Schneeflocken in Vorarlberg und im Tiroler Außerfern bis gegen 1.300 m.



Kühles Wochenende

Im ganzen Land deutlich kühler und teils nass verläuft das Wochenende: Am Samstag muss man vor allem im Süden und Westen immer wieder mit Regen rechnen. In Kärnten und der Steiermark können auch Gewitter dabei sein. Am Sonntag regnet es zunächst von Linz und Klagenfurt ostwärts verbreitet, tagsüber lässt der Regen aber langsam nach und klingt ab. Die Sonne sieht man aber nur selten. Trocken und recht freundlich wird es hingegen von Vorarlberg bis nach Oberkärnten. Mit teils kräftigem Nordwestwind kommen die Temperaturen kaum über 9 bis 22 Grad hinaus. am kühlsten bleibt es vom Salzkammergut bis ins Mariazellerland.