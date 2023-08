Wetterlage über Österreich hat sich in der Nacht beruhigt

Die Wetterlage in Österreich hat sich in der Nacht auf Dienstag beruhigt. Die Situation werde aber beobachtet, um bei einem Steigen der Pegel und erneuter Hochwassergefahr möglichst rasch Maßnahmen ergreifen zu können, hieß es vonseiten der Landespolizeidirektion Tirol auf APA-Anfrage. Auch im Bundesland Salzburg war die Lage laut Polizei "soweit ruhig". Noch nicht ganz beruhigt hat sich die Lage auf den Straßen der beiden besonders von den Unwettern betroffenen Bundesländer.

In Tirol war die Brenner Straße (B182) am Brenner laut Ö3-Verkehrsservice in beiden Fahrtrichtungen aufgrund einer Schlammlawine gesperrt. Auch die Mieminger Straße (B189) war wegen eines Erdrutsches unpassierbar. Auf der Ötztal Straße (B186) gab es zwischen Längenfeld und Umhausen Behinderungen durch ein Hochwasser. In Salzburg war die Salzachtalstraße (B159) von Bischofshofen Fahrtrichtung Golling zwischen Pass Lueg und Golling aufgrund von Hochwasser gesperrt, berichtete das ORF-Radio in der Nacht.