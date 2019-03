Müde und abgeschlagen

Die letzten Tage ließen es uns wieder spüren - das Wetter schlägt Kapriolen, und wir reagieren mit Müdigkeit, Kreislaufproblemen, Unruhe und pochendem Kopfschmerz. Am meisten ist unser vegetatives Nervensystem in Mitleidenschaft gezogen, denn dieses hat die Aufgabe, einen ständigen Abgleich zwischen Innen-und Außenwelt durchzuführen. Sogenannte Sferics, impulshafte elektromagnetische Schwingungen innerhalb der Erdatmosphäre, fordern unser ausgeklügeltes System und den kontinuierlichen Abgleich. Jegliche Zusatzbelastung wird gerade im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems und bei akutem Schmerzgeschehen deutlich spürbar.

Gegen Leistungstiefs bietet ein dreiminütiger kalter Guss der Pulsstellen das Gefühl, als ob Sie frisch aus der Dusche kommen. Mitten in einem Meeting können Sie alternativ dazu einfach den Punkt KS9 verwenden. Mit dem Daumennagel eine Minute lang fest in die Kuppe des Mittelfingers der gleichen Hand drücken. Die Lebensgeister erwachen ganz besonders, wenn Sie an beiden Händen zur gleichen Zeit die Stimulation durchführen und zusätzlich mit einem Glas Wasser Flüssigkeitsdefiziten begegnen. Herrlich angenehm wirkt auch die Massage der Kopfmeridiane -die Fingerspitzen wie leichte Regentropfen über das Haupt laufen lassen. Zunächst über den Scheitel von der Stirn zum Nacken, danach zwei fingerbreit seitlich davon und zuletzt von der Schläfe über die Ohren zum Genick. Um Verspannungen zu vermeiden, streichen Sie dreimal kräftig mit Zeige-und Mittelfinger von den Ohren entlang der Hinterhauptschuppe bis zur Wirbelsäule und retour. Mit dem "Karnickelgriff" fassen Sie Ihren Nacken so, als wollten Sie einen Hasen am Balg nehmen. Ziehen Sie Haut und Muskeln kräftig, aber gefühlvoll nach rückwärts, wandern Sie dabei schrittweise bis zum Schultergürtel.

