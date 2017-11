Es wird richtig winterlich: Ab kommender Woche soll es laut Meteorologen bis in die Täler schneien. Aufgrund einer Kaltfront sinkt die Schneefallgrenze in der Nacht auf Montag auf 600 bis 400 Meter.

Feuchtes Novemberwetter

Die restliche Woche bleibt es oft grau und feucht, wie der österreichische Wetterdienstes "Ubimet" in einer Aussendung mitteilt. Die Sonne zeige sich weiterhin nur kurz und speziell entlang und nördlich der Alpen muss man zeitweise mit etwas Regen rechnen. Mit 5 bis 13 Grad bleibt es vorerst aber vergleichsweise mild.

Der Sonntagabend bringt dann den Wetterumschwung: Mit einer kräftigen Kaltfront und stürmischem Nordwestwind gehen die Temperaturen laut Meteorologen in der Nacht auf Montag markant zurück, die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 400 m. Damit wird es in vielen Regionen winterlich. Viel Neuschnee zeichnet sich für die Berge ab.

Wintereinbruch in der Nacht auf Montag

Montagfrüh sei auch im Rhein- und Inntal, im Raum Salzburg sowie im Klagenfurter Becken mit ein paar Zentimetern Neuschnee rechnen. "Man sollte sich im Frühverkehr auf tiefwinterliche Bedingungen mit Schnee und Schneematsch auf den Straßen und teils starken Schneefall einstellen", sagt "Ubimet"-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Der Montag verläuft entlang der Alpennordseite von Vorarlberg bis ins südliche Niederösterreich und in der nördlichen Obersteiermark winterlich mit Schneeschauern bis in tiefe Lagen. Hier kommen die Temperaturen nicht mehr über 0 bis 4 Grad hinaus. Sonst ziehen mit teils kräftigem Nordwestwind nur noch ein paar Regen-, Schneeregen-, oder Graupelschauer durch und gelegentlich zeigt sich die Sonne. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber bei rund 400 m und mit bis zu 7 Grad ist es eine Spur milder.

Noch kälter mit maximal minus 2 bis plus 6 Grad wird der Dienstag. Ein paar Schneeflocken könnten es dann sogar bis ins Flachland schaffen, für eine Schneedecke reicht es aus heutiger Sicht aber nicht. Am meisten schneit es weiterhin in den Nordalpen.