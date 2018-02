Auf den bisher recht milden Winter, folgt nun eine extreme Kältewelle. Doch Experten warnen trotz eisiger Temperaturen davor, auf Naturgewässern Eislaufen zu gehen.

Ein Kälteeinbruch mit Temperaturen weit unter Null Grad trifft aktuell auf Österreich. Das lässt auch die Wiener Gewässer zufrieren. Das Wiener Magistrat warnt jedoch in einer Aussendung: "Auch wenn das Eislaufen auf Naturgewässern sehr reizvoll ist – die Gefahr, auf Natureis einzubrechen, ist groß", sagt Gerald Loew, Leiter der MA 45 – Wiener Gewässer. Die Eisbildung auf Naturgewässern sei sehr schwer einzuschätzen, da sie nicht nur von der Lufttemperatur abhängig sei. Die Gefahr, derzeit am Naturgewässer einzubrechen, sei dementsprechend hoch.

Darum ist die Einbruchsgefahr so hoch

Ein Grund für das erhöhte Risiko sehen die Experten in Grundwasserzuflüssen, die auch stehende Gewässer wie die Alte Donau und die Neue Donau speisen. Unabhängig von der Lufttemperatur, also auch bei extrem kaltem Wetter, ist dieses Grundwasser laut MA 45 durchschnittlich rund sieben Grad Celsius warm. Es strömt an den verschiedensten Stellen in die Gewässer ein. Durch die Erwärmung von unten sei die Eisdecke an diesen Stellen besonders dünn.

Weitere Gefahren ergeben sich nach Angaben der Experten durch Wasserspiegelschwankungen, offene Stellen im Eis unter Brücken und bei Pfeilern. Daher rät die MA 45 vom Eislaufen auf den gefrorenen Gewässern Wiens unbedingt ab: "Auch wir als Experten können wegen der vielfältigen Einflüsse keine sicheren Angaben zur Eisstärke machen. Ein Unfall kann lebensbedrohlich sein: Die Alte Donau misst bis zu vier Meter, die Neue Donau bis zu sieben Meter Tiefe", teilt Loew mit.

Wer dennoch nicht auf das Eislaufvergnügen verzichten will, dem rät das Magistrat einen der sicheren Wiener Eislaufplätze aufzusuchen.

© stadt wien marketing Wiener Eistraum am Rathausplatz

Eine Auflistung der Eislaufplätze in Wien finden Sie hier: www.wien.gv.at