Der Heilige Abend ist nicht mehr allzu weit entfernt und viele hoffen auch heuer wieder auf weiße Weihnachten. Laut Meteorologen sind die Wetterbedingungen durchwachsen. Die Chance auf Schnee am 24. Dezember lebt aber noch.

Derzeit winterliches Wetter

Die vierte Adventwoche begann laut österreichischem Wetterdienst Ubimet speziell in den westlichen Teilen Niederösterreichs sowie in der nördlichen Obersteiermark tiefwinterlich. In Lunz am See fiel in der Nacht auf Montag fast ein halber Meter Neuschnee, in Mariazell lagen in der Früh 40 Zentimeter und im Oberen Mürztal bis zu 25 Zentimeter der weißen Pracht. Im Donauraum westlich von Sankt Pölten sorgten 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee zudem für große Probleme im Straßenverkehr. Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee kamen aber auch im oberösterreichischen Mühlviertel dazu, etwa in Rohrbach sowie in der Eisenwurzen-Region wie in Windischgarsten. Der Schneefall klingt bis Mittag in diesen Regionen aber überall ab und sonniges Winterwetter setzt sich durch.

Tauwetter lässt Hoffnungen schmelzen

Am Donnerstag beendet jedoch eine Warmfront die winterliche Wetterphase allerdings, in den darauffolgenden Tagen stellt sich mildes, windiges und teils nasses Wetter ein, wie Ubimet in einer Aussendung berichtet. Die Schneefallgrenze steige nach Westen zu auf bis zu 1.500 m, im Osten gegen 700 m. Richtig mild mit bis zu 10 Grad könnte es am 24. Dezember werden. Die Prognose ist allerdings noch mit Unsicherheiten behaftet, speziell in der Osthälfte könnte der Heilige Abend durchaus deutlich kälter verlaufen. Im Flachland stehen die Chancen auf ein Fest im Schnee dennoch schlecht.

Die Wetterkarten sind sich laut Meteorologen zwar auch sechs Tage vor dem Fest noch immer nicht einig, die Richtung geht derzeit aber eindeutig zu einem milden Weihnachtsfest. "Nach einer winterlich kalten ersten Wochenhälfte, geht es ab Donnerstag mit den Temperaturen bergauf, das Weihnachtstauwetter kündigt sich an“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. "Der Heilige Abend und der Christtag verlaufen aus heutiger Sicht bei 10 Grad und mehr möglicherweise sogar richtig mild. Weiße Weihnachten im Flachland rücken damit wohl auch in diesem Jahr in weite Ferne."

Nach wie vor deutlich besser für ein weißes Fest sind die Karten im Bergland oberhalb von 700 bis 1.000 m sowie in windgeschützten Lagen in Osttirol und Kärnten. Dort liegt genug Schnee und das Tauwetter wirkt sich nicht ganz so stark aus.