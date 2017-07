Wassereinbrüche und überflutete Fahrbahnen und in der Nähe des Flughafens Schwechat wurde sogar ein Tornado gesichtet.

An die 100 Einsätze der Berufsfeuerwehr hat am Montag ein Gewitter mit Starkregen und Hagel in Wien zur Folge gehabt. Überflutete Fahrbahnen, Wasser, das durch Decken in Gebäude drang und Wassereinbrüche hielten die Einsatzkräfte auf Trab, berichtete Feuerwehrsprecher Lukas Schauer.

Die Unwetter nahmen gegen 16.00 Uhr im südlichen Stadtgebiet ihren Ausgang und breiteten sich infolge aber auf die gesamte Bundeshauptstadt aus. Da gegen 17.30 Uhr noch einige Einsätze am Laufen waren und daher entsprechende Berichte noch ausständig waren, gab es keine näheren Angaben zu etwaigen Schäden.

Tornardo beim Flughafen Wien Schwechat gesichtet

Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am frühen Montagabend ein Unwetter-Hotspot in Niederösterreich gewesen. Die Feuerwehr verzeichnete Einsätze in der Stadt und auf dem Flughafen Wien, teilte Franz Resperger vom Landeskommando NÖ auf Anfrage mit. In der Region gab es dem Sprecher zufolge außerdem einen Tornado

Der Facebookseite "Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich" wurden Videos und Fotos eines "Mini-Tornados" nahe Wien Schwechat zugespielt.

Ein Tornado ist laut Wetterlexikon ein kleinräumiger Luftwirbel mit vertikaler Achse, der auch als Großtrombe, Wind- oder Wasserhose bezeichnet wird. Er erstreckt sich durchgehend vom Boden bis zur Wolkenuntergrenze. Tornados kommen dort vor, wo es Gewitter gibt. Eine Häufung der Wirbel findet sich im Mittleren Westen der USA, wo die Bedingungen für schwere Gewitter aufgrund der weiten Ebenen östlich eines Hochgebirges und nördlich eines tropischen Meeres ideal sind.