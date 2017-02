Im Nordwesten Deutschland wütet das Orkantief "Thomas" bereits mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 km/h und starkem Regen. Nun kommt das Tief auch nach Österreich und bringt vorübergehend den Winter wieder zurück, wie der Wetterdienst "Ubimet" berichtet.

Das Orkantief "Thomas" unterbricht laut Wetterdienst am Freitag die sehr warme Wetterphase. "Die Temperaturen gehen speziell auf den Bergen um bis zu 15 Grad zurück, die Schneefallgrenze sinkt bis in viele Täler", heißt es in der Aussendung von "Ubimet". Die Neuschneemengen halten sich laut Meteorologen insgesamt aber in Grenzen.

Die Kaltfront des Tiefs zieht im Laufe des Freitags mit einigen teils kräftigen Regenschauern und stürmisch auffrischendem Westwind über Österreich hinweg. "Die Auswirkungen werden bei uns aber bei weitem nicht so stark sein", sagt "Ubimet"-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. "Im Gebirge muss man sich aber dennoch auf einen massiven Temperatursturz und Neuschnee einstellen, zudem kann der Wind vorübergehend Spitzen von um die 90 km/h erreichen." Die Schneefallgrenze sinke bis zum Abend überall auf 800 bis 400 m. Auch im Rhein- und Inntal sowie in manchen Tälern Kärntens müsse man wieder mit Schneeflocken rechnen.

Stürmisches Wetter im Nordosten

Auch die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostiziert für Freitag dichte Wolken, Regen und Schneefall. Außerdem ziehe ein markantes Windfeld über den Norden und Osten des Landes hinweg, in Ober- und Niederösterreich sowie in Teilen Wiens soll dabei cer Westwind tagsüber kräftig auffrischen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 5 bis 12 Grad.

Bessere Aussichten fürs Wochenende

Schon am Wochenende soll sich das Wetter wieder beruhigen, die Temperaturen steigen wieder. Es bleibt laut Prognose weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 2 Grad im Mariazellerland und 11 Grad im südsteirischen Weinland. Am Sonntag sind im Rhein- und Inntal wieder bis zu 13 Grad möglich.

Der Rosenmontag und der Faschingsdienstag bringen entlang der Nordalpen föhniges und überall sehr mildes Wetter für die Jahreszeit. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 17 Grad, mit Föhn sind vereinzelt sogar noch höhere Werte möglich.