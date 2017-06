Der Wetterdienst Ubimet warnt vor einem turbulenten Dienstag. Orkanartige Böen bis zu 110 km/h sind möglich.

Ab Mittag breiten sich in Österreich teils heftige Regenschauer und Gewitter aus. Am späten Nachmittag und Abend muss man im Donauraum sowie im östlichen Flachland örtlich sogar mit teils orkanartigen Böen von bis zu 110 km/h rechnen, berichten die Experten des Wetterdienstes UBIMET.

Die Gewitter können heftig werden und mit Wolkenbruch, großem Hagel und Sturmböen einhergehen, auch kleinräumige Überflutungen oder Murenabgänge sind möglich. Im Laufe der Nacht auf Mittwoch beruhigt sich das Wetter wieder.



Temperatursturz

Mit der Kaltfront kühlt es massiv ab, ein Temperatursturz von mehr als 10 Grad steht bevor. Am Mittwoch kommen die Höchstwerte vorübergehend nicht mehr über 13 bis 23 Grad hinaus, wobei es im östlichen Niederösterreich und im Burgenland am wärmsten wird.

Nach einem kurzen Hagelgewitter mit heftigen Niederschlägen am Montagabend ist die Berufsfeuerwehr in der Stadt Salzburg insgesamt fünf Mal ausgerückt, um Wasser aus Kellern und einer Erdgeschoßwohnung zu pumpen. Schäden durch die bis zu drei Zentimeter großen Hagelkörner seien aber nicht gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr am Dienstag zur APA.

Schaden von 1,3 Millionen Euro

"Das waren Einsätze, wie sie nach starken Regenfällen häufig vorkommen." Das Gewitter konzentrierte sich auf die Landeshauptstadt. Die ersten Meldungen gingen bei der Feuerwehr gegen 20.00 Uhr, die letzten eine halbe Stunde später ein. Weitere Gemeinden waren von dem Unwetter nicht betroffen.

Die Österreichische Hagelversicherung meldete für die Stadt und den Flachgau erhebliche Folgen. Demnach hat der Hagel einen Schaden von 1,3 Millionen Euro angerichtet. Auf einer Fläche von 1.400 Hektar wurden zahlreiche Glashäuser, aber auch Acker- und Gemüsekulturen zerstört.



Autofahrer sollten besonders vorsichtig

Da stellt sich die Frage, wer für die Schäden, die durch Hagel, herabgefallene Äste oder umgestürzte Bäume am Fahrzeug verursacht wurden, aufkommt. Denn auch heute können die Gewitter heftig werden und mit großem Hagel einhergehen, auch kleinräumige Überflutungen oder Murenabgänge sind möglich.



» Hagel- oder Sturmschäden werden in den meisten Fällen nur von der Kaskoversicherung - Elementar- oder Vollkasko - gedeckt «

Wer vollkaskoversichert ist, braucht sich grundsätzlich keine Sorgen zu machen, wer den Schaden übernimmt. Allgemein gilt: Von einem Sturm spricht man erst ab einer Windgeschwindigkeiten von 60 km/h. Wie sieht es für Fahrzeugbesitzer aus, die keine Vollkaskoversicherung abgeschlossen haben? ARBÖ-Verkehrsjurist Dr. Stefan Mann: „Hagel- oder Sturmschäden werden in den meisten Fällen nur von der Kaskoversicherung - Elementar- oder Vollkasko - gedeckt. Wer nur haftpflichtversichert ist, schaut leider durch die Finger. Entscheidend sind die genauen Vertragsbedingungen.“

Wer nur haftpflichtversichert ist, muss selbst für den Schaden aufkommen. Denn Schäden durch umfallende Bäume oder herabstürzende Hausteile (Ziegelsteine, Fenster, Dachteile) gelten als durch höhere Gewalt verursacht, egal ob sie parkende, haltende oder fahrende Autos beschädigen. Denkbar ist ein Kostenersatz allenfalls dann, wenn Bäume schon vor dem Sturm morsch oder Häuser baufällig waren und der Geschädigte dem verantwortlichen Besitzer nachweisen kann, dass er seinen Erhaltungspflichten nicht nachgekommen ist.

Um das Fahrzeug vorab vor Schäden zu schützen, sollte man dieses vor Unwettereinbruch in die Garage oder Carport stellen. Ist dies nicht vorhanden, sollte für das Auto ein möglichst unwettergeschützter Platz gesucht werden. Gerät man unterwegs in ein Unwetter, das die Weiterfahrt unmöglich macht, gilt: Fahrzeug abstellen und die Schauer abwarten. In diesen Fällen darf das Fahrzeug sogar auf der Autobahn am Pannenstreifen abgestellt werden. Besser ist allerdings, aufgrund der Verkehrssicherheit, noch den nächsten Parkplatz anzufahren.