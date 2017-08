Der Herbst ließ in den letzten Tagen mit milderen Temperaturen grüßen, aber noch ist der Sommer nicht vorbei: Ab Donnerstag prognostizieren die Meteorologen wieder einen deutlichen Anstiege der Temperaturen. Die wahrscheinlich letzte Hitzewelle des Jahres soll bis zu 36 Grad bringen, wie der österreichischen Wetterdienst Ubimet mitteilt.

Sonniger Donnerstag

Schon ab Donnerstag gehe es im ganzen Land mit den Temperaturen steil aufwärts, in vielen Regionen werden bereits bis zu 32 Grad erreicht, heißt es in einer Aussendung des Wtterdienstes. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) sagt Tageshöchsttemperaturen zwischen 25 bis 31 Grad vorher. Gleichzeitig nimmt aber laut Zamg auch die Gewitterbereitschaft allgemein leicht zu, einzige Ausnahme bildet das Flachland.

Badewetter am Wochenende

Am Freitag steigen die Temperaturen nach Angaben von Ubimet bei lebhaftem Südwind auf bis zu 34 Grad. Das Wochenende könnte mit Spitzen von bis zu 36 Grad sogar noch heißer werden. "Der kurze Herbstgruß ist also so schnell wie er gekommen ist, wieder vorbei", sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Nahezu perfektes Badewetter stelle sich ein.

Auch Gewitter möglich

Ganz ungetrübt bleibt das Wetter aber aller Voraussicht nach nicht, wie Ubimet mitteilt. Von Vorarlberg bis Oberösterreich, in der Obersteiermark sowie in Osttirol und Kärnten aber auch im Waldviertel muss man mit ein paar Regenschauern und Gewittern rechnen. Diese treten zwar nicht verbreitet auf, sie können trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit aber mitunter kräftig ausfallen und sehr starken Regen, Sturmböen und Hagel mit sich bringen. "Bei Bergtouren oder an den Seen sollte man dementsprechend vorsichtshalber den Himmel im Auge behalten", sagt Spatzierer.

Ein Ende der Hitze zeichne sich aus aktueller Sicht für den kommenden Montag ab.