Westenthaler im ORF-Stiftungsrat: SPÖ will Prüfung

Dass die FPÖ sich entschlossen hat, Peter Westenthaler in den ORF-Stiftungsrat zu entsenden, hat am Montag für Aufsehen gesorgt. Die Entscheidung rief auch SPÖ-Mediensprecherin Muna Duzdar auf den Plan. Sie forderte am Dienstag von Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) via Aussendung eine Prüfung auf mögliche Unvereinbarkeiten.

"Die Parteien haben ein Vorschlagsrecht, die Medienministerin bestellt die Stiftungsräte und ist verpflichtet zu prüfen, ob die Nominierung mit dem Gesetz vereinbar ist", erklärte die SPÖ-Politikerin. Das Gesetz untersagt ein Arbeitsverhältnis bei einem anderen Medienunternehmen. Westenthaler ist bei oe24.tv regelmäßig in TV-Duellen zu sehen. Auch schreibt er Kolumnen für "oe24". "Westenthaler ist dort laut eigenen Angaben zwar nicht angestellt, aber auch ein freier Dienstvertrag könnte im Widerspruch zum ORF-Gesetz stehen", vermutete Duzdar.

FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker ortete dagegen ein "mieses Spiel mit der Demokratie". Duzdar lasse sich "von der Regierung vor den Karren spannen", um die Nominierung Westenthalers in der März-Sitzung des ORF-Stiftungsrats zu verzögern. Westenthaler selbst habe im Jahr 2001 als damaliger FPÖ-Klubobmann die Unvereinbarkeiten für Stiftungsräte in der Novelle des ORF-Gesetzes mitverhandelt. "Seine Bestellung entspricht allen gesetzlichen Grundlagen", so Hafenecker, der zudem anführte, dass Westenthaler auch kein freies Dienstverhältnis mit der Mediengruppe Österreich aufweise.