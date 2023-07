Westafrikanische Staaten: "Putschversuch" in Niger

Die Präsidentengarde im westafrikanischen Niger hat Präsident Mohamed Bazoum in ihrer Gewalt und den Zugang zum Präsidentenpalast versperrt. "Teile der Präsidentengarde haben einen Wutanfall bekommen (...) und vergeblich versucht, die Streitkräfte und die Nationalgarde auf ihre Seite zu ziehen", teilte das Büro des Präsidenten im Online-Dienst Twitter mit. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) sprach von einem "Putschversuch" und verurteilte diesen.

Die Armee und die Nationalgarde seien bereit, gegen die Präsidentengarde vorzugehen, wenn diese sich nicht wieder beruhige, betont die nigrische Präsidentschaft. Die Armee habe dafür ein Ultimatum gesetzt, hieß es im Umfeld des Präsidenten. Der Staatschef und seine Familie seien wohlauf. Der Anlass für die Aktion der Präsidentengarde war zunächst nicht bekannt.

Ein Umsturz in dem westafrikanischen Land hätte weitreichende Folgen. Nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso ist der Niger das letzte der drei Nachbarländer in der Sahelzone, das von einer demokratisch gewählten Regierung geführt wird. Erst Ende vorigen Jahres hatte die EU eine Militärmission im Niger beschlossen, um den Terrorismus in der Region zu bekämpfen.

Das deutsche Auswärtige Amt hat noch kein genaues Lagebild. "Es ist so, dass die Lage, das haben mir die Kollegen berichtet, die Lage vor Ort weiterhin sehr unklar ist. Wir stehen sowohl mit unserer Botschaft vor Ort als auch mit internationalen Partnern dazu in Kontakt", sagte eine Sprecherin in Berlin. Ein Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums in Berlin sagte, es sei zu früh, um die Lage zu bewerten.