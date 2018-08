Heuer scheinen ganz besonders viele Wespen ihr Unwesen zu treiben. Wir verraten Ihnen, wie Sie sich vor dem meist unerwünschten Insekt schützen und welchen Fehler Sie im Falle eines Stichs besser unterlassen sollten.

1. Kein Rundumschlag

Auch wenn es Sie nervös macht, wenn die Wespe Augen, Nase und Mund umschwirrt - schlagen Sie nicht wie wild um sich, sondern bewahren Sie Ruhe. Wespen stechen nämlich vor allem dann, wenn sie sich bedrängt fühlen.

2. Vorsicht beim Essen

Vergewissern Sie sich, dass sich keine Wespe auf Ihrer Mahlzeit oder Ihrem Getränk niedergelassen haben. Denn wo Essen ist, da sind die schwarz-gelb gestreiften Insekten meist nicht fern. Lassen Sie übriggebliebene Mahlzeiten daher niemals offen herumstehen. Und halten Sie Mülltonnen stets geschlossen.

3. Füße schützen

Tragen Sie beim Gehen auf Wiesen stets Schuhe, um Stiche an den Füßen zu vermeiden.

4. Gefahr Dosen

Trinken Sie nicht aus Dosen, sondern immer aus Gläsern - hier sehen Sie gleich, ob sich eine Wespe in Ihr Getränk verirrt hat. Auch wenn Sie nicht allergisch sind, können Stiche im Mund- und Rachenbereich zum Ersticken führen.

5. Insektengitter

Sie können gut auf die lästigen Quälgeister in Ihren vier Wänden verzichten? Na dann bringen Sie doch ein Insektengitter an den Fenstern an. Das garantiert frische Luft und sperrt fliegende Eindringlinge sicher raus.

6. Beim Autofahren

Besonders gefährlich ist es, wenn sich eine Wespe ins Innere des Autos verirrt hat. Es macht den Fahrer nervös und lenkt seine Aufmerksamkeit von Straße und Verkehr ab. Untersuchen Sie daher stets die Innenräume Ihres Fahrzeugs, bevor Sie davonbrausen.

7. Gestochen - Was tun?

Wurden Sie trotz aller Bemühungen gestochen, halten Sie die betroffene Stelle ruhig. Entgegen aller Annahmen sollten Sie die Einstichstelle aber nicht kühlen, sondern erwärmen: Die Hitze führt dazu, dass die Eiweiß-Moleküle des Wespengifts zerfallen, wodurch wiederum die Schwellung nicht so groß wird.

8. Für den Notfall

Reagieren Sie auf einen Stich mit Schwindelgefühl oder übermäßigen Schwellungen, sollten Sie sofort die Rettung samt Notarzt rufen. Liegt eine Allergie vor, könnte diese nämlich noch weitaus schlimmere Reaktionen als bloßes Schwindelgefühl hervorrufen.