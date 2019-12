Wenn Gesundheit Haube trägt!

Gesunde Küche schmeckt langweilig? Nicht, wenn Hauben-Koch Konstantin Filippou den Kochlöffel schwingt! Der Zutaten-Magier kombiniert gesunden Genuss mit Leidenschaft und Stern. Das geschmackvoll-gesunde Ergebnis: Eine kreative Fusion griechischer Leichtigkeit und österreichischer Küchentradition.

Ein Marmeladebrot am Morgen, das Leberkässemmerl zu Mittag, abends dann Asiatisch zum Mitnehmen und Schokolade als Nervenstärkung für den Hunger zwischendurch – ausgewogen ist anders. Die traurige Nachricht: Was sich wie der Speiseplan nach einer durchzechten Nacht liest, ist für viele längst zum 1er Menü geworden. Denn im stressigen Alltag bleibt kaum Zeit für ausgewogene, gesunde Kost. Doch raffinierte Lebensmittel liefern neben zu viel Energie (mehr Kalorien als man verbrennt = Gewichtszunahme) auch jede Menge Schadstoffe, die sich im Körper ablagern, den Metabolismus ins Stocken bringen und letztlich krank machen. Was es braucht? Ein Umdenken – aus Liebe zum Leben.

Genuss ohne Reue

Doch bei gesunder Ernährung denken die meisten an Verzicht. Allem voran ist es der Verzicht auf Genuss, der uns abschreckt. Dass gesunde Küche allerdings mehr ist, als gedämpftes Gemüse und ungesalzene Hühnerbrust, stellt der renommierte Hauben-Koch Konstantin Filippou gekonnt unter Beweis: Durch die Kombination der richtigen Zutaten lassen sich im Handumdrehen und ohne viel Aufwand köstlich-gesunde Schmankerl zaubern! Hierbei setzt der Steirer auf seine griechischen Wurzeln und kreiert mit gesunden Elementen der mediterranen Küche schmackhafte Gerichte in Anlehnung an die österreichische Küchentradition. Genuss ohne Reue? Kein Problem!

Die besten Rezepte zum Nachkochen

Die Merkur Versicherung will zu einem gesunden Lifestyle inspirieren. Dazu gehört auch eine gesunde Ernährung mit frischen Lebensmitteln und selbst gekochten Gerichten. In Partnerschaft mit Sternekoch Konstantin Filippou wurden dafür 24 Rezepte entwickelt.

Alle genussvollen Rezept-Ideen finden Sie unter www.merkur.at/frisch-kochen-rezepte

Bezahlte Anzeige